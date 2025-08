Rückkehr nach 1176 Tagen: Dresden verliert in Fürth

Der Aufsteiger kassiert sein erstes Gegentor schon nach 20 Sekunden. Drei Treffer fallen in den ersten elf Minuten. Noel Futkeu trifft doppelt.

Nach drei Jahren als Drittligist und einem Kaltstart ist Dynamo Dresden die Rückkehr in die 2. Bundesliga misslungen. Zwei Gegentreffer kassierte die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm bereits in den ersten neun Minuten, danach unterlagen die offensiv guten, defensiv aber fahrlässigen Sachsen der SpVgg Greuther Fürth 2:3 (1:2).

In einer spektakulären Anfangsphase geriet Dynamo nach 20 Sekunden durch den starken Doppel-Torschützen Noel Futkeu (1. und 51.) in Rückstand, knapp acht Minuten später erhöhte Fürth durch Felix Klaus (9.). Nur weitere zwei Minuten danach gelang Christoph Daferner der Anschluss (11.). Alle drei Treffer wurden per Kopf erzielt. Dresden gelang danach nur noch der erneute Anschlusstreffer durch Claudio Kammerknecht (74.).