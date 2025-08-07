Gute Schalke-News bei Kamaran!

SID 07.08.2025 • 14:53 Uhr Der Schalker Kapitän meldet sich nach langer Verletzungspause wieder fit.

Fußball-Zweitligist Schalke 04 kann im Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern wieder auf Kenan Karaman bauen.

Der Kapitän der Königsblauen, der für den Auftakt gegen Hertha BSC (2:1) nicht rechtzeitig fit geworden war, steht für die Partie auf dem Betzenberg am Samstag (20.30 Uhr/RTL und Sky) zur Verfügung. Das bestätigte Trainer Miron Muslic am Donnerstag.

„Wir haben einen klaren Plan mit Kenan“

„Der Kapitän ist back - endlich. Wir sind alle sehr froh. Er hat eine unglaublich wichtige Rolle bei uns auf dem Platz und in der Kabine“, sagte der Schalker Coach. Der 31-Jährige, der Ende Juni aufgrund einer Meniskusverletzung im linken Knie operiert worden war, habe zuletzt „alles mitmachen“ können.