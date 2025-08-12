Schalke: Remmert muss pausieren

Fußball-Zweitligist Schalke 04 muss „bis auf Weiteres“ auf Offensivspieler Peter Remmert verzichten. Wie die Knappen am Dienstag mitteilten, erlitt der 20-Jährige beim Auswärtsspiel in Kaiserslautern (0:1) eine Verletzung am linken Sprunggelenk.
Peter Remmert fällt aus
© IMAGO/Kroeger/SID/IMAGO/KROEGER/RHR-FOTO
Damit verpasst Remmert auf jeden Fall das Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim 1. FC Lokomotive Leipzig am Sonntag (15.30 Uhr/Sky).
Remmert, der seit 2024 für Königsblau spielt, hatte beim stimmungsvollen Liga-Auftakt gegen Hertha BSC (2:1) mit einem beherzten Auftritt und einer Vorlage überzeugt. In Kaiserslautern hatte er sich in der ersten Halbzeit behandeln lassen und war zur Pause angeschlagen ausgewechselt worden.