Schalke: Remmert muss pausieren

SID 12.08.2025 • 15:05 Uhr Rückschlag für Schalke-Youngster Peter Remmert. Der 20-Jährige wird den Schalkern mindestens im DFB-Pokal fehlen.

Fußball-Zweitligist Schalke 04 muss „bis auf Weiteres“ auf Offensivspieler Peter Remmert verzichten. Wie die Knappen am Dienstag mitteilten, erlitt der 20-Jährige beim Auswärtsspiel in Kaiserslautern (0:1) eine Verletzung am linken Sprunggelenk.

Damit verpasst Remmert auf jeden Fall das Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim 1. FC Lokomotive Leipzig am Sonntag (15.30 Uhr/Sky).

Remmert gegen Lautern verletzt raus