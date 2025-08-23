Später Doppelschlag: Schalke dreht Derby dank unwahrscheinlichem Helden

SID 23.08.2025 • 22:25 Uhr Kurucay und Lasme sorgen mit einem späten Doppelschlag für den siebten Heimsieg in Folge gegen den VfL. Mit sechs Punkten steht Schalke gut da.

Schalke 04 hat das erste Zweitliga-Duell mit dem Nachbarn VfL Bochum nach Rückstand mit 2:1 (0:0) gewonnen. Durch den zweiten Sieg im zweiten Heimspiel hat das Team von Trainer Miron Muslic nach drei Spielen sechs Punkte auf dem Konto - in den vergangenen beiden Zweitliga-Jahren war S04 jeweils schlechter gestartet.

Hasan Kurucay (76.) und Bryan Lasme (79.) sorgten mit einem späten Doppelschlag für den siebten Heimsieg in Folge gegen den VfL, der mit drei Zählern auf der Stelle tritt.

Ausgerechnet Lasme liefert schon wieder

Für Lasme ist es das nächste unwahrscheinliche Highlight: Zuletzt hatte er schon gegen Lok Leipzig im DFB-Pokal das entscheidende Tor geschossen - und in der vergangenen Saison war er unter Ex-Trainer Kees van Wonderen weitgehend außen vor. Doch Muslic gab ihm eine neue Chance - und Lasme liefert.

Gerrit Holtmann (65.) hatte zuvor den Bundesliga-Absteiger Bochum in Führung gebracht, vor der Pause war zudem Kevin Vogt mit einem Handelfmeter an S04-Torhüter Loris Karius gescheitert (25.).

Das 61. Ligaspiel zwischen beiden Klubs seit 1963 war das erste im Unterhaus – und mit 62.083 Fans ausverkauft. Im mäßigen ersten Durchgang hatten beide Teams je eine Großchance: Vogt scheiterte mit einem halbhohen Versuch vom Punkt an Karius, auf der Gegenseite fand der Ex-Bochumer Christopher Antwi-Adjei seinen Meister in Keeper Timo Horn (45.+3).

Schalke-Arena kocht in der Schlussphase

Antwi-Adjei war 2024 vom VfL nach Gelsenkirchen gegangen, in der vergangenen Woche war er im DFB-Pokalspiel beim 1. FC Lok Leipzig (1:0 n.V.) Opfer einer rassistischen Beleidigung geworden.