Thomas Helmer irritiert: "Ich schätze Stefan sehr, aber..."

Hertha BSC verliert den Zweitliga-Auftakt auf Schalke. Hertha-Coach Stefan Leitl nimmt sein Team ein wenig in Schutz, TV-Experte Thomas Helmer widerspricht Leitl vehement.

Hertha BSC verliert den Zweitliga-Auftakt auf Schalke. Hertha-Coach Stefan Leitl nimmt sein Team ein wenig in Schutz, TV-Experte Thomas Helmer widerspricht Leitl vehement.

Hertha BSC hat den Zweitliga-Auftakt in den Sand gesetzt. Die Berliner unterlagen am Freitagabend auf Schalke mit 1:2 (0:2) und kassierten den ersten Dämpfer der Saison.

Helmer irritiert von Leitls Aussagen

Dieser fiel aus Berliner Sicht erst in der 89. Minute, Sebastian Grönning traf sehenswert per Hacke. Dass Leitl seine Mannschaft nach dem Auftritt ein wenig in Schutz nahm, konnte TV-Experte Thomas Helmer nicht nachvollziehen.