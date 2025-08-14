Newsticker
Top-Talent vor Abschied! Schalke 04 winkt Millionenregen

Der FC Schalke 04 findet offenbar einen Abnehmer für Taylan Bulut. Der 19-Jährige soll vor einem Wechsel in die Türkei stehen.
Nach dem Sieg gegen Hertha BSC und der Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern kann man bei Schalke 04 von einem durchschnittlichen Saisonstart sprechen. Braucht der Kader noch Verstärkung? Am Sonntag spielen die Knappen im DFB-Pokal bei Lok Leipzig.
Maximilian Huber
Der FC Schalke 04 wird Top-Talent Taylan Bulut offenbar doch noch in diesem Sommer-Transferfenster ziehen lassen.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, steht der erst 19 Jahre alte Verteidiger kurz vor einem Wechsel in die Türkei zu Besiktas Istanbul.

Sechs Millionen Euro Ablöse für Bulut?

Dem finanziell angeschlagenen Ruhrpott-Klub winkt demnach eine Ablöse in Höhe von sechs Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen. Schalke und Besiktas sollen sich in fortgeschrittenen Verhandlungen befinden.

Bulut hatte sich in der vergangenen Saison einen Stammplatz bei den Knappen erarbeitet und seinen Vertrag im Februar bis 2029 verlängert.

Für Schalke lief der deutsche U19-Nationalspieler in 29 Pflichtspielen auf und erzielte dabei ein Tor.

