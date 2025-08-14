Top-Talent vor Abschied! Schalke 04 winkt Millionenregen

Maximilian Huber 14.08.2025 • 21:46 Uhr Der FC Schalke 04 findet offenbar einen Abnehmer für Taylan Bulut. Der 19-Jährige soll vor einem Wechsel in die Türkei stehen.

Der FC Schalke 04 wird Top-Talent Taylan Bulut offenbar doch noch in diesem Sommer-Transferfenster ziehen lassen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, steht der erst 19 Jahre alte Verteidiger kurz vor einem Wechsel in die Türkei zu Besiktas Istanbul.

Sechs Millionen Euro Ablöse für Bulut?

Dem finanziell angeschlagenen Ruhrpott-Klub winkt demnach eine Ablöse in Höhe von sechs Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen. Schalke und Besiktas sollen sich in fortgeschrittenen Verhandlungen befinden.

Bulut hatte sich in der vergangenen Saison einen Stammplatz bei den Knappen erarbeitet und seinen Vertrag im Februar bis 2029 verlängert.

{ "placeholderType": "MREC" }