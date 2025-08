2. Liga: Teuerster FCK-Transfer des Sommers

Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat sich mit dem offensiven Mittelfeldspieler Naatan Skyttä (23) verstärkt. Der Finne wechselt vom französischen Zweitligisten USL Dunkerque in die Pfalz. Das verkündete der Verein am Montag. Nach Bild-Informationen soll die Ablösesumme bei rund 1,8 Millionen Euro liegen, was Skyttä zum teuersten Sommer-Neuzugang des Klubs machen würde.

„Mit ihm gewinnen wir einen technisch starken, flexiblen und torgefährlichen offensiven Mittelfeldspieler hinzu, der in seinen jungen Jahren schon viel Erfahrung auf internationalem Parkett gesammelt hat“, sagte Sportdirektor Marcel Klos. Skyttä spielte seit seinem Abgang aus seinem Heimatland bereits in Frankreich, Norwegen und Dänemark.

Für Dunkerque erzielte der Finne in der abgelaufenen Spielzeit acht Tore in 37 Spielen. Mit der finnischen U21-Nationalmannschaft schied er bei der Europameisterschaft im Juni in der Gruppenphase aus und stand dabei in allen drei Spielen auf dem Platz.