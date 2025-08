Zwei Spiele Sperre für Münsters Koulis

Niko Koulis von Preußen Münster ist nach der Roten Karte am Auftaktwochenende der 2. Bundesliga für zwei Spiele gesperrt worden. Das gab das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag bekannt. Der Verteidiger war beim 2:3 in Karlsruhe in der 62. Minute wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen worden.