1. FC Magdeburg verpflichtet Zukowski

SID 03.09.2025 • 15:58 Uhr Der Angreifer steht den Magdeburgern vorerst nicht zur Verfügung.

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat Angreifer Mateusz Zukowski unter Vertrag genommen.

Der 23-Jährige kommt vom polnischen Zweitligisten Slask Wroclaw, über die Laufzeit des Kontrakts machte der Klub keine Angaben. Zukowski wird wegen eines Bruchs des Mittelfußes vorerst aber nicht zur Verfügung stehen und in Magdeburg zunächst die Reha zur Genesung fortführen.