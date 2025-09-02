2. Bundesliga: Dresden-Fans zerlegen Sanitäranlage

Nach der 0:2-Auswärtsniederlage gegen den SV Darmstadt haben einige Dynamo-Fans im Gästebereich des Stadions am Böllenfalltor gewütet. Ein Teil der 1900 mitgereisten Dresdener Anhänger hinterließen erhebliche Schäden - selbst vor den Toiletten machte man nicht Halt.
Dresden-Fans zerlegen Sanitäranlage
Mehrere Beiträge in den sozialen Medien zeigen das Ausmaß der Zerstörung: Auf Videos und Bildern ist zu sehen, was von der Gästetoilette noch übrig ist. Toiletten wurden abgerissen, Waschbecken und Papierhalter zertrümmert, außerdem ist ein demolierter Stromkasten zu sehen.
Ausmaß der Beschädigung noch nicht erfasst
Darmstadt-Sprecher Jan Bergholz erklärte im Darmstädter Echo: „Wir können leider verschiedene Fälle von Sachbeschädigung im Gästebereich bestätigen.“ Die Inhalte deuten auf einen massiven Sachschaden hin, wie hoch die Schadenshöhe ist, stehe noch aus.
„Gegenwärtig sind wir mit der Schadensaufnahme beschäftigt, um die Fälle und das Ausmaß der Beschädigung zu erfassen“, fügte Bergholz hinzu. Es ist durchaus möglich, dass der Verein für den - durch seine Anhänger verursachten Schaden - aufkommen muss.
Die Dynamo-Fans sind nicht die ersten, die Sanitäranlagen des Kontrahenten zerstören. Immer häufiger lassen Gästeanhänger ihre Wut durch Vandalismus im Stadion heraus.