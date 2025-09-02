2. Bundesliga heute: Bielefeld - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 19.09.2025 • 15:30 Uhr DSC Arminia Bielefeld empfängt heute SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der SchücoArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Seit dem 4:2-Erfolg im April 2016 gelang DSC Arminia Bielefeld in der SchücoArena kein Heimsieg mehr gegen die SpVgg Greuther Fürth. Wettbewerbsübergreifend holten die Ostwestfalen in den letzten neun Pflichtspielen gegen das Kleeblatt lediglich einen Dreier (sechs Remis, zwei Niederlagen) – ein 4:2-Auswärtserfolg im Februar 2020.

Diese Serie bringt zusätzliche Brisanz in das Duell am Freitagabend (19.09.2025, 18:30 Uhr), das von Schiedsrichter Tobias Welz geleitet wird.

Bielefeld - Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Mannschaft von Trainer Michél Kniat startete als Aufsteiger furios in die neue Zweitliga-Saison und sammelte zehn Punkte aus den ersten fünf Partien – nur 1995/96 (11) und 2000/01 (13) war Arminia nach fünf Spieltagen noch besser. Mit bereits elf Treffern stellt Bielefeld aktuell die torgefährlichste Offensive der Liga. Auf der Gegenseite reist das Team von Coach Thomas Kleine mit der statistisch schwächsten Defensive an: 14 Gegentore bedeuten Negativrekord für Fürth nach fünf Zweitliga-Spieltagen. Zudem kassierte das Kleeblatt 2025 bereits die elfte Niederlage – mehr als jeder andere Verein gemeinsam mit Schalke 04 und dem 1. FC Nürnberg.

Spieler im Fokus: Grodowski trifft, Futkeu und Klaus liefern

Joel Grodowksi hat sich im Arminia-Trikot sofort unverzichtbar gemacht: Vier direkte Torbeteiligungen (drei Tore, ein Assist) in fünf Zweitliga-Einsätzen übertreffen schon jetzt seine Ausbeute aus 15 Partien für Preußen Münster in der Vorsaison. Der Stürmer traf in allen drei bisherigen Heimspielen und könnte als dritter Arminia-Profi überhaupt in seinem vierten Zweitliga-Heimauftritt nachlegen. Bei den Gästen stechen Noel Futkeu (sechs Scorerpunkte) und Felix Klaus (fünf) heraus – ligaweit überbieten nur diese beiden sowie Darmstadts Oscar Vilhelmsson (fünf) Grodowskis Ausbeute. Bemerkenswert: Fürth übertrifft seinen Expected-Goals-Wert um 4,2 Tore (10 Treffer aus 5,8 xG) deutlicher als jedes andere Zweitliga-Team.

Weitere Statistik-Highlights und Rahmenbedingungen zum Duell in der SchücoArena

Arminia verlor nur eines der letzten elf Liga-Heimspiele (acht Siege, zwei Remis) – ein 1:2 gegen Dynamo Dresden am 3. Spieltag. Greuther Fürth gewann zwar sein jüngstes Auswärtsspiel spektakulär mit 5:4 in Magdeburg, zwei Auswärtssiege am Stück gelangen dem Kleeblatt zuletzt im November/Dezember 2023. Während die Ostwestfalen gegen Magdeburg bereits zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Gegentor blieben – so oft wie in der gesamten Vorsaison –, wartet Fürth seit 16 Zweitliga-Partien auf eine Weiße Weste und steht kurz davor, den eigenen Negativrekord einzustellen. Auch bei den Großchancen liegen Welten zwischen beiden Teams: Bielefeld erarbeitete sich bereits 16 Hochkaräter, Fürth nur fünf – Ligatiefstwert.

Wird DSC Arminia Bielefeld gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird DSC gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: DSC Arminia Bielefeld gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1.

