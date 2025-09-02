2. Bundesliga heute: Bielefeld - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 12.09.2025 • 18:01 Uhr Der DSC Arminia Bielefeld empfängt heute den 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der SchücoArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn Arminia Bielefeld am Freitagabend (18:30 Uhr im LIVETICKER) den 1. FC Magdeburg in der SchücoArena empfängt, kommen Erinnerungen an den 34. Spieltag 2022/23 hoch.

Damals gewann der FCM vor eigenem Publikum mit 4:0 und schickte die Ostwestfalen in die Relegation – das Ende vom Zweitliga-Abenteuer der Arminia. Im Hinspiel jener Saison hatte Bielefeld allerdings 3:1 zu Hause triumphiert. Auf den Trainerbänken sitzen inzwischen Mitch Kniat (DSC) und Markus Fiedler (FCM), doch die Brisanz der Paarung ist geblieben.

Bielefeld - Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Mit sieben Punkten aus vier Partien verzeichnen die Ostwestfalen ihren besten Zweitliga-Auftakt seit der Aufstiegssaison 2019/20. Die Kniat-Elf traf bereits neun Mal – nur Greuther Fürth (10) war ligaweit erfolgreicher. Gleich sechs dieser Treffer resultierten aus Standardsituationen, womit Bielefeld die Liga anführt.

Zudem bewies der DSC Comeback-Qualitäten: Vier Punkte wurden nach Rückständen geholt, drei Treffer fielen in der Schlussviertelstunde – nur Kaiserslautern war in diesem Zeitfenster einmal öfter erfolgreich.

Update (18:01 Uhr): Die Aufstellungen Bielefeld - Magdeburg sind da

1. FC Magdeburg: Dominik Reimann, Marcus Mathisen, Jean Hugonet, Daniel Heber, Baris Atik, Silas Gnaka, Eldin Dzogovic, Dariusz Stalmach, Ado Onaiwu, Maximilian Breunig, Rayan Ghrieb

Arminia Bielefeld: Jonas Kersken, Leon Schneider, Maximilian Großer, Felix Hagmann, Monju Momuluh, Marvin Mehlem, Maël Corboz, Stefano Russo, Isaiah Young, Joel Grodowski, Marius Wörl

Magdeburger Formdelle und Sperre von Nollenberger

Der 1. FC Magdeburg reist mit zwei Zweitliga-Pleiten in Serie an und hat saisonübergreifend fünf seiner letzten sieben Ligaspiele verloren – Negativrekord seit Anfang Mai. Zehn Gegentore bedeuten aktuell die zweitschwächste Defensive der 2. Liga, drei davon resultierten aus individuellen Fehlern – ebenfalls Ligahöchstwert.

Bitter: Alexander Nollenberger fehlt wegen einer Gelb-Rot-Sperre. Der 28-Jährige schlug bislang die meisten Flanken aus dem Spiel (14) und spielte nach Baris Atik (35) die zweitmeisten Pässe in den Strafraum. Pro 90 Minuten verbuchte er 4,5 Ballgewinne, beim FCM nur von Marcus Mathisen (5,9) übertroffen.

Individuelle Highlights

Bielefeld präsentiert mit Isaiah Young den siebten verschiedenen Torschützen dieser Saison – alleiniger Ligabestwert. Young markierte am 4. Spieltag zudem bereits das vierte Jokertor des DSC; nur Kaiserslautern und Hannover kommen auf ebenso viele.

Auf der Gegenseite setzte Rayan Ghrieb beim 1:2 gegen Fürth mit acht Abschlüssen und 14 Strafraumaktionen neue FCM-Bestmarken, während Alexander Ahl-Holmström seine ersten beiden Zweitliga-Tore erzielte und nach dem Abgang von Marijn Kaars nun der einzige Doppel-Torschütze im Magdeburger Kader ist. Geleitet wird die Partie in der SchücoArena von Schiedsrichter Konrad Oldhafer.

Wird DSC Arminia Bielefeld gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird DSC gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: DSC Arminia Bielefeld gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1.