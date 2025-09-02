2. Bundesliga heute: Bochum - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 27.09.2025 • 17:30 Uhr VfL Bochum 1848 empfängt heute Fortuna Düsseldorf. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstagabend (27.09.2025, 20:30 Uhr) empfängt der VfL Bochum 1848 Fortuna Düsseldorf im Vonovia Ruhrstadion. Auf der Trainerbank der Hausherren steht seit Sommer David Siebers, während die Gäste weiterhin von Daniel Thioune betreut werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Beide Teams hinken ihren eigenen Ansprüchen hinterher: Bochum verlor erstmals seit Februar 2019 vier Zweitligapartien in Serie und hat mit nur drei Punkten den geteilt schlechtesten Saisonstart seiner Zweitligahistorie erwischt. Düsseldorf kommt nach dem 0:3 gegen Darmstadt ebenfalls nur auf sieben Zähler – der schwächste Auftakt unter Thioune. Schiedsrichter der Partie ist Daniel Schlager.

Bochum - Düsseldorf LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL, Sky

: RTL, Sky Livestream : RTL+, Sky

: RTL+, Sky Liveticker: SPORT1

Die jüngste Bilanz spricht klar für Bochum: Die Blau-Weißen gewannen die letzten drei Zweitligaduelle gegen die Fortuna. Insgesamt gelang Düsseldorf in acht Zweitliga-Auswärtsspielen an der Castroper Straße nur ein Sieg – ein 2:1 im März 2017. Unvergessen ist zudem die Bundesliga-Relegation im Mai 2024, als beide Teams jeweils 3:0 auswärts siegten und Bochum das Elfmeterschießen im Rückspiel mit 6:5 für sich entschied; VfL-Stürmer Philipp Hofmann schnürte damals einen Doppelpack.

{ "placeholderType": "MREC" }

Statistik-Fokus: Standardschwächen und hoher Personalverschleiß

Sowohl der VfL als auch die Fortuna kassierten in dieser Saison bereits drei Gegentore nach Ecken – Ligahöchstwert zusammen mit Preußen Münster. Insgesamt stehen bei den Gästen fünf Gegentreffer nach ruhenden Bällen zu Buche, bei Bochum vier. In puncto Personal setzt sich der Trend zur Rotation fort: Bochum setzte ligaweit die meisten Spieler ein (26), Düsseldorf folgt mit 25 Akteuren. Bei den Rheinländern starteten mit Cedric Itten und Anouar El Azzouzi lediglich zwei Feldspieler in allen sechs Partien – Ligatiefstwert.

Auswärtsstarke Fortuna und Rückhalt für Thioune

Trotz des schwierigen Saisonstarts präsentiert sich Düsseldorf in der Fremde stabiler: Die letzten beiden Auswärtsspiele wurden gewonnen, sechs der sieben Saisonpunkte sowie alle fünf Tore sammelte die Fortuna außerhalb der Merkur Spiel-Arena. Allerdings sind die Defensivprobleme eklatant – zwölf Gegentreffer nach sechs Partien bedeuten die Einstellung des Vereinsnegativrekords, zehn davon nach der Pause. Sportvorstand Klaus Allofs stellte sich dennoch demonstrativ hinter Trainer Daniel Thioune und betonte vor dem „schweren Auswärtsspiel“ in Bochum, dass man die aktuelle Phase gemeinsam bewältigen wolle.

Wird VfL Bochum 1848 gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BOC gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream und bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: VfL Bochum 1848 gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Bochum 1848 gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1.

{ "placeholderType": "MREC" }