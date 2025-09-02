2. Bundesliga heute: Braunschweig - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 20.09.2025 • 10:00 Uhr Eintracht Braunschweig empfängt heute den SV Elversberg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 20. September 2025, rollt ab 13:00 Uhr im Eintracht-Stadion der Ball, wenn Eintracht Braunschweig den SV 07 Elversberg zum 2.-Bundesliga-Duell empfängt. Schiedsrichter Jarno Wienefeld leitet die Partie. Historisch betrachtet spricht vieles für die Gäste: Drei der vier bisherigen Zweitliga-Begegnungen entschieden die Saarländer für sich – nur gegen Hertha BSC feierte die SVE im Unterhaus noch mehr Siege.

Einzig im März 2024 setzte es mit 0:5 in Braunschweig die geteilte höchste Zweitliga-Niederlage der Elversberger Vereinsgeschichte.

Braunschweig - Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Eintracht-Trainer Heiner Backhaus muss auf seinen Kapitän Sven Köhler verzichten. Der Mittelfeldchef sah bereits den dritten Platzverweis der laufenden Saison für den BTSV – Ligahöchstwert. Mit 58 Prozent gewonnener Zweikämpfe liegt Köhler intern nur knapp hinter Lino Tempelmann (65 Prozent).

Nach zwei Siegen zum Saisonstart hat Braunschweig zwei der letzten drei Ligaspiele verloren (ein Remis) und damit genauso viele Niederlagen kassiert wie in den zehn Zweitligapartien zuvor zusammen. In vier der fünf Saisonspiele ging der BTSV zwar in Führung, verlor danach aber schon fünf Punkte – kein Team ließ mehr Zähler nach Führungen liegen.

Heimserie und Spielstil: Torhunger trifft auf Zweikampfprobleme

Seit einem 0:0 gegen den FC Schalke 04 im Januar hat Braunschweig in jedem der vergangenen zehn Zweitliga-Heimspiele getroffen – ligaweit kann aktuell nur der SC Paderborn eine längere Serie vorweisen (15 Heimspiele). Gleichzeitig weist der Traditionsklub mit 44,9 Prozent gewonnener Duelle die schwächste Zweikampfquote aller Zweitligisten auf. Elversberg liegt mit 48,5 Prozent ebenfalls im unteren Drittel. Beide Mannschaften mussten schon acht gegnerische Abschlüsse nach Hohen Ballgewinnen zulassen – Ligahöchstwert. Offensiv sticht beim BTSV Mehmet Aydin heraus: Der Sommerneuzugang traf bereits zweimal aus der Distanz und hat in fünf Zweitligaspielen für Braunschweig mehr Tore erzielt als in 47 Bundesliga-Einsätzen für den FC Schalke 04 (1).

Elversberg unter Wagner in Bestform: Rekord-Doppelpacker Ebnoutalib

Vincent Wagner hat den SV 07 Elversberg an die Ligaspitze der Formtabelle geführt: Nur eine Niederlage aus den vergangenen 13 Zweitligapartien (vier Remis, acht Siege) und ligaweit die meisten Punkte im Kalenderjahr 2025 (40). Jüngster Trumpf ist Younes Ebnoutalib, der in seinen ersten beiden Startelf-Einsätzen direkt zwei Doppelpackeschnürte – ein Novum in der 2.-Liga-Historie. Für Elversberg gelang zuvor nur Fisnik Asllani im April 2025 eine ähnliche Mehrfachpack-Serie.

Wird Eintracht Braunschweig gegen SV Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird EBS gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Braunschweig gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1.