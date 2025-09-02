2. Bundesliga heute: Darmstadt - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.09.2025 • 09:55 Uhr SV Darmstadt 98 empfängt heute Eintracht Braunschweig. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 13. September 2025, empfängt der SV Darmstadt 98 Eintracht Braunschweig um 13:00 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. In der 2. Bundesliga sind die Lilien seit acht Heimpartien gegen die Niedersachsen ungeschlagen (4 Siege, vier Remis) – eine Serie, die ansonsten nur Hertha BSC und Greuther Fürth gegen den aktuellen Darmstädter Zweitliga-Kader erreichen. Sechs Heimerfolge gegen den BTSV bedeuten für Darmstadt in der eingleisigen Zweitliga-Historie den drittbesten Wert nach Hannover 96 und FC St. Pauli (je 7). Schiedsrichter der Begegnung ist Lukas Benen.

Darmstadt - Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Unter Trainer Florian Kohfeldt sammelte der SV Darmstadt 98 an den ersten vier Spieltagen sieben Punkte – sechs Zähler mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison als Bundesliga-Absteiger.

Von den letzten acht Zweitliga-Heimspielen wurden sechs gewonnen (ein Remis, eine Niederlage), dabei kassierte Darmstadt zu Hause erst ein Gegentor und stellt damit gemeinsam mit vier weiteren Teams die beste Heim-Defensive der Liga.

Auffällig ist zudem das Offensivvolumen: 65 Torschüsse bedeuten ligaweit den zweithöchsten Wert hinter Dynamo Dresden, allerdings trafen die Lilien schon sechsmal Aluminium – so viele wie zuletzt Union Berlin 2009/10 nach vier Spieltagen.

Bester Zweitliga-Saisonstart seit neun Jahren für Heiner Backhaus und den BTSV

Eintracht Braunschweig reist mit ebenfalls sieben Punkten an – der beste Saisonauftakt des Traditionsklubs seit 2016/17 (damals zwölf Zähler nach vier Partien). Unter Coach Heiner Backhaus gewann die Eintracht allerdings nur eines der letzten vier Auswärtsspiele (1 Unentschieden, zwei Niederlagen); das 1:0 in Magdeburg am 1. Spieltag verhinderte bisher eine Negativserie.

In Karlsruhe setzte es zuletzt ein 0:2, zwei Auswärtspleiten in Folge gab es 2025 im Unterhaus für den BTSV noch nicht. Mit lediglich 35 eigenen Abschlüssen stellt Braunschweig jedoch gemeinsam mit Preußen Münster den niedrigsten Wert der Liga, ließ gleichzeitig 62 gegnerische Schüsse zu – nur drei Teams erlauben mehr.

Schlüsselspieler und taktische Kennzahlen vor dem Anpfiff

Darmstadts Angreifer Isac Lidberg erzielte bereits vier Saisontore und teilt sich damit die Spitze der Torjägerliste mit Noel Futkeu (Dynamo Dresden) und Felix Klaus (Greuther Fürth). Einen ähnlich schnellen Vier-Tore-Start legte bei den Lilien zuletzt Phillip Tietz in der Saison 2021/22 hin.

Auf Braunschweiger Seite beendete Christian Conteh beim 1:1 gegen Arminia Bielefeld eine 22 Spiele währende Torflaute; zwei Treffer in aufeinanderfolgenden Zweitliga-Partien gelangen ihm in 58 Einsätzen erst einmal.

Taktisch fällt Braunschweig durch ligaweite Tiefstwerte bei Ballbesitz (Ø 40 %) und Zweikampfquote (46 %) auf, zudem ließ der BTSV bereits 15 offene Spielsequenzen mit mindestens zehn gegnerischen Pässen zu, die in einem Abschluss im eigenen Strafraum endeten – doppelt so viele wie jedes andere Zweitligateam.

Wird SV Darmstadt 98 gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird D98 gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Darmstadt 98 gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1.