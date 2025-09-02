2. Bundesliga heute: Darmstadt - Dresden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 26.09.2025 • 15:30 Uhr Der SV Darmstadt 98 empfängt heute die SG Dynamo Dresden. Anstoß ist um 18:30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitag, dem 26. September 2025, empfängt der SV Darmstadt 98 die SG Dynamo Dresden um 18:30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. Geleitet wird die Partie vom saarländischen Unparteiischen Patrick Alt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit Florian Kohfeldt (Darmstadt) und Thomas Stamm (Dresden) stehen auf den Bänken zwei Trainer, die in dieser Saison erstmals gegeneinander antreten. Die Gastgeber gehen als aktueller Tabellenführer in den siebten Spieltag, während Dynamo zum dritten Mal in dieser Spielzeit auf ein Team von Platz eins trifft.

Darmstadt - Dresden LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Es ist das elfte Aufeinandertreffen der beiden Klubs im Profifußball. Von den bisherigen zehn Partien entschieden die Lilien sieben für sich, zwei endeten remis und lediglich einmal siegte Dresden.

Die letzten fünf Begegnungen, darunter das 3:2 im DFB-Pokal 2024/25, gingen allesamt an die Lilien. In Heimspielen gegen Aufsteiger – zu denen Dynamo seit dieser Saison wieder zählt – sind die Südhessen zudem seit 16 Zweitliga-Partien ungeschlagen (11 Siege, 5 Unentschieden).

{ "placeholderType": "MREC" }

Starke Darmstädter Serie und Rekordjäger Lidberg

Mit 13 Punkten aus sechs Spielen stellte Darmstadt seinen Vereinsrekord in der eingleisigen 2. Liga ein. Saisonübergreifend ist die Mannschaft in vier Heimspielen unbesiegt (drei Siege, ein Unentschieden) und hat in der laufenden Runde noch kein Gegentor nach Standardsituationen kassiert.

Torjäger Isac Lidberg traf zuletzt in drei Ligaspielen in Folge und teilt sich mit sechs Saisontoren die Spitzenposition der Torjägerliste. Beim 3:0 in Düsseldorf holten die Lilien am vergangenen Spieltag zudem ihre dritte weiße Weste. Fortuna-Trainer Daniel Thioune erhielt danach dennoch Rückendeckung von Sportvorstand Klaus Allofs.

Dresdner Auswärtsprobleme und Sapina-Sperre

Dynamo Dresden reist mit nur einem Sieg aus den letzten elf Zweitliga-Auswärtsspielen (sechs Unentschieden, vier Niederlagen) an. Mittelfeldmotor Vinko Sapina ist nach seiner Roten Karte vom vergangenen Wochenende gesperrt. Er hatte zuvor die zweitmeisten Einsatzminuten im Team gesammelt und mit 27 Ballgewinnen die Bestwerte der Sachsen in dieser Kategorie vorgelegt.

In dieser Saison blieb Dresden zwar schon zweimal gegen den Tabellenführer ungeschlagen (2:1 in Bielefeld und 2:2 gegen Hannover), wartet jedoch noch auf das erste Zu-Null-Spiel und kassierte bereits vier Gegentreffer nach ruhenden Bällen. Die Gäste zeigen ihre Stärke vor allem in der Offensive vor der Pause: Sieben ihrer bislang erzielten Tore fielen in der ersten Halbzeit.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird SV Darmstadt 98 gegen SG Dynamo Dresden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird D98 gegen SGD im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Darmstadt 98 gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1.

{ "placeholderType": "MREC" }