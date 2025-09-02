2. Bundesliga heute: Dresden - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 21.09.2025 • 10:00 Uhr SG Dynamo Dresden empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 21. September 2025, rollt ab 13:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion der Ball: Aufsteiger SG Dynamo Dresden empfängt Hannover 96 – geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Max Burda.

An der Seitenlinie stehen mit Thomas Stamm und Christian Titz zwei Trainer, die sich zuletzt in der Drittligasaison 2021/22 gegenüberstanden.

Mit 82 beziehungsweise 80 Torschüssen führen Dresden und Hannover derzeit ligaweit das Ranking in dieser Kategorie an und bringen damit reichlich Offensivpower aufs Feld.

Dresden - Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Sachsen holten lediglich vier Zähler aus den ersten fünf Spielen – weniger waren es zu diesem Zeitpunkt in der 2. Liga für Dresden zuletzt 2013/14. Saisonübergreifend wartet die Sportgemeinschaft seit elf Heimpartien im Unterhaus auf einen Sieg (5 Unentschieden, sechs Niederlagen) und verlor erstmals überhaupt zwei Heimspiele zu Beginn einer Zweitligasaison.

Abseits des Platzes sorgten zuletzt zwei Meldungen für Unruhe: Zum einen verurteilte das DFB-Sportgericht den Klub wegen Fan-Vergehen zu einer Geldstrafe von 113.450 Euro, zum anderen trennte sich Dynamo überraschend von Geschäftsführer Kommunikation David Fischer.

Hannover kommt mit breiter Brust

Hannover 96 reist mit zwölf Punkten aus fünf Partien an – der beste Zweitliga-Saisonstart des Klubs seit 40 Jahren. Zwar riss die Vier-Spiele-Siegesserie am vergangenen Spieltag, doch beide bisherigen Auswärtseinsätze wurden gewonnen.

Drei Auswärtssiege zu Saisonbeginn gelangen den Niedersachsen in der 2. Liga zuletzt 1986/87. Gegen Aufsteiger verlor Hannover nur eines seiner vergangenen zwölf Zweitliga-Duelle (6 Siege, fünf Remis) und ist in den letzten sieben solcher Partien ungeschlagen.

Titz kennt sich mit Dresden aus

In der 2. Liga trafen beide ersten Mannschaften zuletzt 2021/22 aufeinander, Dresden blieb dabei ohne Gegentor (2:0 H, 0:0 A). Zuvor gewann Dresden in der vergangenen Drittligasaison beide Begegnungen gegen Hannover II (2:1 H, 3:2 A).

Auf der Trainerbank hat Christian Titz aus früheren Duellen Vorteile: Mit Magdeburg blieb er 2021/22 in beiden Spielen gegen Stamms Freiburg II unbesiegt und siegte 2018 mit dem HSV 1:0 in Dresden. Spielerisch rückt bei Dynamo Christoph Daferner in den Fokus, der mit drei Treffern sowie teaminternen Bestwerten bei Strafraumaktionen (21) und Abschlüssen (16) herausragt.

Wird SG Dynamo Dresden gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGD gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SG Dynamo Dresden gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1.