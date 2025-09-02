2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 21.09.2025 • 10:00 Uhr Fortuna Düsseldorf empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 21. September 2025, rollt ab 13:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena der Ball, wenn Fortuna Düsseldorf den SV Darmstadt 98 empfängt. Die Bilanz der Lilien gegen die Rheinländer ist in der 2. Bundesliga ernüchternd: Gegen keinen anderen Zweitligisten verlor Darmstadt häufiger als gegen die Fortuna (11 Niederlagen).

{ "placeholderType": "MREC" }

Noch gravierender fällt die Auswärtsstatistik aus: Seit dem 2:1-Erfolg im September 1988 holte Darmstadt in Düsseldorf keinen Sieg mehr (1 Remis, sechs Niederlagen).

Düsseldorf - Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Unter Trainer Daniel Thioune blieb Düsseldorf erstmals in zwei Zweitliga-Heimspielen in Folge torlos; das gab es zuletzt 2021/22 kurz vor seinem Amtsantritt. Drei torlose Heimauftritte hintereinander würden den Vereins-Negativrekord aus dem Jahr 1999 einstellen.

Auch die Ausbeute ist mau: Erstmals seit vier Jahren ist die Fortuna nach zwei Heimpartien noch ohne Sieg (1 Remis, ein Niederlage). Defensiv macht vor allem die Anfälligkeit bei ruhenden Bällen Sorgen – fünf Gegentore nach Standards bedeuten den Ligahöchstwert. Offensiv trafen bisher lediglich Cedric Itten (3 Tore) und Florent Muslija (2), kein anderer Düsseldorfer gab mehr als einen Torschuss aufs Tor ab.

{ "placeholderType": "MREC" }

Darmstadts starker Saisonstart

Florian Kohfeldt hat die Lilien in die Spur gebracht: Zehn Punkte aus fünf Spielen bedeuten den drittbesten Darmstädter Start der Zweitliga-Geschichte. Auswärts aber hakt es weiterhin – nur einen Sieg gab es in den letzten 13 Gastspielen (4 Remis, acht Niederlagen), das 1:0 beim 1. FC Nürnberg am 2. Spieltag.

Isac Lidberg reist als ligaweiter Toptorjäger an, seine fünf Treffer nach fünf Runden stellen den eingestellten Vereinsrekord ein. Vorlagengeber Fraser Hornby ist mit drei Assists alleiniger Spitzenreiter dieser Zweitliga-Saison, wartet jedoch seit fünf Partien auf ein Tor. Positiv: Darmstadt kassierte noch keinen Gegentreffer nach einem Standard.

Mit 51,5 Prozent gewonnener Duelle liegt Düsseldorf in dieser Spielzeit nur knapp hinter Darmstadt (52,1 Prozent); ligaweit ist nur Karlsruhe noch aggressiver. Damit trifft am Rhein eine der besten Zweikampfmannschaften auf die zweikampfstärkste der Vorsaison.

Taktisch verspricht das eine intensive Begegnung zwischen Daniel Thioune und Florian Kohfeldt. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Timo Gansloweit, der über die Einhaltung der Spielregeln wachen wird.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird Fortuna Düsseldorf gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird F95 gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1.

{ "placeholderType": "MREC" }