2. Bundesliga heute: Elversberg - Dresden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SV Elversberg empfängt heute SG Dynamo Dresden. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde.

Am Sonntag, 14. September 2025, empfängt der SV 07 Elversberg um 13:30 Uhr die SG Dynamo Dresden in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Auf den Trainerbänken stehen sich Vincent Wagner und Thomas Stamm gegenüber, Schiedsrichter der Partie ist Marc Philip Eckermann. Für die Saarländer handelt es sich um den ersten Zweitliga-Heimauftritt gegen Dresden; die bisherigen Profi-Vergleiche fanden in der 3. Liga 2022/23 statt.

Elversberg - Dresden LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

In der Drittligasaison 2022/23 gewann Elversberg in Dresden mit 3:2 und erreichte daheim ein 1:1. Nach vier Spieltagen dieser Zweitliga-Spielzeit hat die SVE neun Punkte auf dem Konto – ihr bester Zweitliga-Start überhaupt. Dynamo Dresden sammelte bislang drei Zähler; nur in der Abstiegssaison 2013/14 standen die Sachsen zum gleichen Zeitpunkt schlechter da (zwei Punkte).

Formkurven: Heimserie der SVE trifft auf Dresdens Auswärtsrekordchance

Elversberg ist seit fünf Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen (4 S, ein U) und gewann die letzten drei Begegnungen an der Kaiserlinde – ein vierter Heimsieg in Folge wäre neuer Vereinsrekord. Dynamo Dresden siegte beim jüngsten Auswärtsauftritt 2:1 in Bielefeld; gelingt erneut ein Dreier in der Fremde, hätten die Sachsen erstmals seit September 2018 wieder zwei Zweitliga-Auswärtserfolge nacheinander gefeiert.

Statistische Schwerpunktbereiche und Schlüsselspieler

Die SVE stellt mit nur drei Gegentoren die drittbeste Defensive der Liga (gemeinsam mit Schalke 04) und erzielte in den vergangenen beiden Spielen jeweils ein Tor nach hohem Ballgewinn – Ligabestwert. Dresden ließ bereits sieben Schüsse nach gegnerischen Ballgewinnen zu, ebenfalls Ligahöchstwert. Offensiv bringt Dynamo 71 Abschlüsse mit, Bestmarke im Unterhaus, doch nur 16 davon landeten auf dem Tor. Elversbergs Younes Ebnoutalib traf bei seinem Startelfdebüt doppelt und ist nach acht Einsätzen bereits zweit­schnellster Doppelpacker der Vereinsgeschichte; bei den Gästen lieferte Konrad Faber 22 Flanken aus dem offenen Spiel – ebenfalls Ligaspitze und zusammen mit 26 Schussbeteiligungen eine zentrale Offensivwaffe der Sachsen.

Wird SV Elversberg gegen SG Dynamo Dresden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird ELV gegen SGD im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Elversberg gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Elversberg gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1.