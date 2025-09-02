2. Bundesliga heute: Elversberg - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 27.09.2025 • 12:30 Uhr Der SV Elversberg empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 27. September 2025, empfängt die SV 07 Elversberg Holstein Kiel um 13:00 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Felix Wagner. Beide Klubs trafen in der 2. Bundesliga bislang nur in der Saison 2023/24 aufeinander: In Kiel gab es ein 1:1, in Elversberg siegten die Störche 2:0.

Damit wartet die SVE nach wie vor auf ihren ersten Zweitliga-Heimsieg gegen die Norddeutschen. Gleichwohl blieb Elversberg in seiner Zweitliga-Historie überhaupt nur gegen den Karlsruher SC länger sieglos (vier Spiele).

Elversberg - Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Trainer Vincent Wagner führt die Saarländer mit 13 Punkten aus sechs Partien in ihre beste Zweitliga-Startbilanz – exakt so viele Zähler holte der Klub in den beiden vorherigen Spielzeiten zusammen zum gleichen Zeitpunkt. Seit Anfang Mai sammelte Elversberg 22 von 27 möglichen Punkten, ligaweit Bestwert, und ist seit sechs Heimspielen ungeschlagen (4 Siege, zwei Remis). Offensiv ragt Younes Ebnoutalib heraus: Der Angreifer traf in den letzten drei Zweitliga-Spielen jeweils doppelt. Gelingt ihm erneut ein Mehrfachpack, wäre er alleiniger Rekordhalter mit vier Doppelpacks in Serie im Unterhaus.

Update (12:30 Uhr): Die Aufstellungen Kiel - Elversberg sind da

SV 07 Elversberg: Nicolas Kristof, Jan Gyamerah, Maximilian Rohr, Felix Keidel, Lukas Pinckert, Amara Condé, Lukasz Poreba, Tom Zimmerschied, Bambasé Conté, Lukas Petkov, Younes Ebnoutalib

Holstein Kiel: Jonas Krumrey, Carl Johansson, Marco Komenda, David Zec, John Tolkin, Alexander Bernhardsson, Magnus Knudsen, Kasper Davidsen, Adrián Kaprálik, Marcus Müller, Jonas Therkelsen

Holstein Kiel: Auswärtslauf, Defensivstärke und Bernhardsson im Aufschwung

Holstein Kiel reist mit zwei Liga-Siegen in Folge an – drei Dreier am Stück gelangen den Störchen zuletzt im Frühjahr 2024, als unter anderem ein 2:0 in Elversberg die Serie einleitete. Auswärts steht das Team von Coach Marcel Rapp aktuell bei drei Zu-Null-Erfolgen hintereinander; ein vierter wäre vereinsinterner Rekord im Profifußball. Zudem traf Kiel in jedem seiner letzten 21 Zweitliga-Gastspiele – auch das ist laufender Vereinsrekord. Offensiv machte sich zuletzt Alexander Bernhardsson bemerkbar: In seinem 19. Zweitliga-Einsatz war er erstmals an zwei Toren direkt beteiligt, insgesamt kommt er nun auf drei Scorerpunkte in den vergangenen zwei Spielen.

Statistische Besonderheiten und Pressing-Vergleich

Sowohl Elversberg als auch Kiel verzeichneten in dieser Saison exakt 50 Pressing-Sequenzen – nur Greuther Fürth und der VfL Bochum üben seltener Druck aus. Bei der Balleroberung agieren beide Teams auffallend hoch: Nur Preußen Münster erobert den Ball im Schnitt näher am gegnerischen Tor (37,9 Meter) als Kiel (38,0 Meter) und Elversberg (39,5 Meter). In Heimspielen gegen Absteiger blieb die SVE bisher ungeschlagen (2 Siege, zwei Remis) und erzielte dabei starke elf Treffer. Kiel hält mit drei Weißen Westen den geteilten Liga-Bestwert und könnte die Marke aus der Saison 2020/21 egalisieren.

Wird SV Elversberg gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird ELV gegen KIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Elversberg gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Elversberg gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1.