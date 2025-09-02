2. Bundesliga heute: Fürth - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.09.2025 • 10:30 Uhr Die SpVgg Greuther Fürth empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 14. September 2025, empfängt die SpVgg Greuther Fürth den 1. FC Kaiserslautern um 13:30 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. Auf der Trainerbank der Franken steht Thomas Kleine, während Torsten Lieberknecht die Pfälzer betreut. Die Spielleitung übernimmt Schiedsrichter Richard Hempel. Historisch betrachtet verlor Fürth nur eines der letzten vier Zweitliga-Duelle mit den „Roten Teufeln“ (2 Siege, ein Remis), allerdings setzte es beim jüngsten Aufeinandertreffen im Januar eine 2:4-Heimniederlage. Kaiserslautern wiederum feierte gegen keinen Zweitligisten mehr Siege als gegen das Kleeblatt (14), Fürth unterlag im Unterhaus nur dem KSC häufiger.

Fürth - Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Gastgeber kommen mit sechs Punkten aus den ersten vier Partien in die Begegnung – exakt die Ausbeute aus der Vorsaison. Offensiv stellt das Kleeblatt mit zehn Treffern aktuell den Bestwert der Liga, defensiv jedoch auch den Negativrekord von elf Gegentoren. Damit ist Fürth das erste Team der Zweitliga-Geschichte, das nach vier Spielen zweistellig trifft und gleichzeitig eine negative Tordifferenz aufweist. Zudem blieb die Mannschaft in keinem der letzten 15 Ligaspiele ohne Gegentor, der längste aktuelle Negativlauf der 2. Bundesliga. Felix Klaus glänzte zuletzt gegen Magdeburg mit zwei Toren und einer Vorlage, während Noel Futkeu bereits seinen dritten Zweitliga-Doppelpack erzielte – beide führen die Scorerliste mit je vier Toren und einem Assist an.

Kaiserslautern schwächelt auswärts, punktet aber mit Jokern

Der FCK reist ebenfalls mit sechs Zählern im Gepäck an und gewann zwei der vergangenen drei Zweitliga­spiele – so viele wie in den acht Partien zuvor zusammen. Auswärts wartet Lautern allerdings seit acht Ligaspielen auf einen Sieg (1 Remis, sieben Niederlagen) und verlor erstmals seit der Saison 2017/18 wieder die ersten beiden Auswärtspartien einer Spielzeit. Positiv fällt die Joker-Bilanz auf: Fünf der jüngsten Scorerpunkte kamen von Einwechselspielern – ligainterner Bestwert und eingestellter Rekord seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2006/07. Beim 3:1 gegen Darmstadt erzielten die Pfälzer alle drei Treffer nach der 80. Minute.

Trainer-Bilanzen und Historie geben zusätzliche Würze

Torsten Lieberknecht ist seit vier Zweitliga-Partien gegen Greuther Fürth sieglos (1 Remis, drei Niederlagen) und kassierte dabei mehr Pleiten als in seinen ersten neun Begegnungen mit dem Kleeblatt. Sein letztes Duell verlor er mit Darmstadt am 34. Spieltag 2022/23 zu Hause 0:4. Auf der Gegenseite trifft Thomas Kleine auf einen Gegner, gegen den Fürth historisch häufig Federn lassen musste: Nur gegen Karlsruhe setzte es mehr Zweitliga-Niederlagen. Gleichzeitig hat Kaiserslautern keinen anderen aktuellen Zweitligisten häufiger bezwungen als die Franken.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGF gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1.