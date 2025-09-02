2. Bundesliga heute: Hannover - Bielefeld LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.09.2025 • 10:30 Uhr Hannover 96 empfängt heute Arminia Bielefeld. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 28.09.2025, rollt der Ball um 13:30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena, wenn Hannover 96 den DSC Arminia Bielefeld zum 7. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt. Schiedsrichter der Partie ist Tobias Stieler.

Die Niedersachsen, trainiert von Christian Titz, hatten in der Saison 2022/23 beide Zweitliga-Vergleiche gegen die Ostwestfalen gewonnen (2:0 daheim, 3:1 auswärts). Zuvor waren sie jedoch sieben Ligapartien in Folge gegen die Arminia ohne Sieg geblieben (3 Remis, vier Niederlagen). Historisch trifft Hannover in der 2. Liga im Schnitt zwei Mal pro Spiel gegen Bielefeld – einen höheren Torschnitt haben die 96er unter den aktuellen Zweitligisten nur gegen den 1. FC Magdeburg.

Hannover - Bielefeld LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Mit 13 Punkten aus sechs Begegnungen verzeichnen die Roten ihren drittbesten Zweitliga-Auftakt überhaupt; besser starteten sie nur 1984/85 (16 Punkte) und 1986/87 (18). Trotz des 0:3 gegen Hertha BSC im letzten Heimauftritt blieb es erst die zweite Heimniederlage in der Liga im Kalenderjahr 2025 – zwei Pleiten in Serie vor eigenem Publikum gab es letztmals im Frühjahr 2023. Offensiv rückt Noel Aseko in den Fokus: Der Flügelspieler erzielte jüngst sein zweites Saisontor und liegt damit hinter Teamkollege Benjamin Källman (3 Treffer). Bemerkenswert ist Asekos Quote gewonnener Dribblings: 67 % (10 von 15) – ligaweit überbietet das unter den Viel-Dribblern nur Nürnbergs Mohamed Ali Zoma (77 %).

Bielefeld auswärts ungeschlagen

Auch Bielefeld reist mit Selbstvertrauen an: Seit dem 1:2 beim SC Verl Anfang März hat die Mannschaft von Trainer Michél Kniat kein Liga-Auswärtsspiel mehr verloren (6 Siege, ein Remis). In der laufenden Saison ist die Arminia in der Fremde noch unbesiegt (1 Sieg, ein Remis) – gemeinsam mit Hannover und dem SC Paderborn. Mit bislang zwölf Treffern stellt der Aufsteiger die geteilte zweitbeste Offensive der Liga und traf in jedem der sechs Spiele. Sieben der zwölf Tore fielen nach ruhenden Bällen – Ligabestwert –, während Bielefeld erst ein Standardgegentor hinnehmen musste.

Beide Teams stark im Ballbesitz

Mit Hannover 96 (58 % Ballbesitz) und Arminia Bielefeld (57 %) treffen zwei der drei ballbesitzstärksten Teams der 2. Bundesliga aufeinander. Beide Mannschaften sind zudem äußerst kreativ: Hannover erspielte sich ligaweit die zweitmeisten Großchancen (20), Bielefeld folgt direkt dahinter mit 19 – nur der SC Paderborn liegt noch darüber. Individuell könnte das Aufeinandertreffen von Hannovers dribbelstarkem Noel Aseko und Bielefelds Marius Wörl besondere Aufmerksamkeit bekommen. Wörl, der im Sommer aus Hannover nach Bielefeld wechselte, erzielte zuletzt in seinem dritten Zweitliga-Einsatz sein erstes Tor und kommt seit Beginn der Vorsaison wettbewerbsübergreifend bereits auf zehn Treffer – bei der Arminia übertrifft ihn in diesem Zeitraum lediglich Julian Kania (17).

Wird Hannover 96 gegen DSC Arminia Bielefeld heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird H96 gegen DSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hannover 96 gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1.

