2. Bundesliga heute: Hannover - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.09.2025 • 17:28 Uhr Hannover 96 empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Hannover 96 hat unter dem neuen Coach Christian Titz einen Traumstart hingelegt: Vier Siege aus den ersten vier Partien bedeuten den besten Zweitliga-Auftakt der Niedersachsen seit der Saison 1986/87, als am Ende sogar acht Startsiege in Serie gelangen. Saisonübergreifend feierte 96 erstmals seit Januar/Februar 2024 wieder vier Zweitliga-Erfolge am Stück; fünf gab es zuletzt im Februar/März 2002 unter Ralf Rangnick.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit acht Treffern stellt Hannover aktuell die drittbeste Offensive der Liga und erzielte bereits vier Tore nach Standards – als einziges Team 2025/26 sowohl nach Ecke, Freistoß als auch per Elfmeter. Joker Benjamin Källman steuerte dabei drei Tore bei und ist damit der erste 96-Debütant seit Goran Milovanovic 1999, der in seinen ersten vier Zweitliga-Einsätzen mindestens dreimal trifft.

Hannover - Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky, RTL

: Sky, RTL Livestream : Sky, RTL+

: Sky, RTL+ Liveticker: SPORT1

Hertha BSC in der Krise

Ganz anders die Lage bei Hertha BSC: Die Berliner warten unter Trainer Stefan Leitl in dieser Zweitliga-Saison noch auf den ersten Dreier (2 Remis, zwei Niederlagen) – eine solche Durststrecke gab es in 15 Zweitliga-Spielzeiten zuvor nur zweimal, zuletzt 1992/93.

{ "placeholderType": "MREC" }

Saisonübergreifend ist die Alte Dame erstmals unter Leitl schon sechs Zweitliga-Spiele in Folge sieglos (3U 3N); kein anderer aktueller Zweitligist wartet so lange auf einen Erfolg.

Offensiv blieb Hertha in den letzten vier Pflichtspielen ohne Tor – erstmals seit Februar/März 2018 – und stellt mit erst einem Treffer zusammen mit Nürnberg den schwächsten Angriff der Liga.

Sollte auch in Hannover kein Treffer gelingen, würde der Klub den negativen Vereinsrekord von fünf Pflichtspielen ohne Tor aus dem Februar 2012 einstellen.

Hannover vs. Hertha: Serie der Punkteteilungen hält seit 2018

Die jüngsten Duelle zwischen Hannover 96 und Hertha BSC endeten fünfmal in Folge unentschieden, davon vier Partien in den letzten beiden Zweitliga-Spielzeiten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Den letzten Sieg in diesem Traditionsduell gab es im Dezember 2018, als die Berliner in der Bundesliga mit 2:0 in Hannover triumphierten. Trotz Hannovers aktueller Erfolgsserie und Herthas Torflaute spricht die jüngste Bilanz also für erneute Ausgeglichenheit.

In den bisherigen Partien dieser Saison erzielte Hannover 96 im Schnitt zwei Tore pro Spiel, während Hertha lediglich einmal traf.

Personelle Lage, gesperrte Spieler und Rahmenbedingungen

Hertha muss am Samstag (20:30 Uhr) in der Heinz von Heiden-Arena auf Innenverteidiger Linus Gechter verzichten, der nach seinem Platzverweis am vierten Spieltag gesperrt ist; mit ihm sammelte die Alte Dame seit 2023 durchschnittlich 1,4 Punkte, ohne ihn nur 1,2.

{ "placeholderType": "MREC" }

Schiedsrichter der Partie ist Sascha Stegemann. Zuschauer dürfen sich zudem auf einen besonderen Standardvergleich freuen: Während Hannover ligaweit am häufigsten nach ruhenden Bällen trifft, wartet Hertha in dieser Kategorie noch auf das erste Erfolgserlebnis der Spielzeit 2025/26.

Wird Hannover 96 gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL und Sky zu sehen sein

2. Bundesliga heute: Wo wird H96 gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ und Sky im Stream verfolgt werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hannover 96 gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1.