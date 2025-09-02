2. Bundesliga heute: Karlsruhe - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.09.2025 • 10:01 Uhr Der Karlsruher SC empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im BBBank Wildpark. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum 2. Bundesliga-Duell Karlsruher SC gegen 1. FC Nürnberg am Samstag, 13. September 2025, 13:00 Uhr, im BBBank Wildpark reist der Club mit einer unliebsamen Erinnerung im Gepäck an: Die letzten vier Zweitliga-Gastspiele in Karlsruhe gingen alle verloren, bei satten 14 Gegentoren. Zuvor hatte Nürnberg in sieben Auswärtspartien beim KSC noch fünf Siege gefeiert, dabei viermal die Null gehalten und nur sieben Treffer kassiert. Schiedsrichter der Partie ist Tom Bauer.

Karlsruhe - Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Das Team von Trainer Christian Eichner geht mit breiter Brust in den fünften Saisonspieltag. Seit elf Zweitliga-Begegnungen ist der KSC ungeschlagen (6 Siege, fünf Remis) – ligaweit die längste laufende Serie und die längste vereinsinterne seit 2014/15.

In den letzten vier Pflichtspielen blieb Karlsruhe zudem ohne Gegentor; eine solche Serie gelang den Badenern zuletzt 2018. Drei Weiße Westen in den ersten vier Saisonspielen bedeuten aktuell den alleinigen Ligahöchstwert, untermauert von nur zwei Gegentreffern (gemeinsam mit Hannover 96 Bestwert).

Club startet historisch schwach in die Saison

Nürnberg steht unter Druck: Ein Punkt aus vier Partien markiert den schlechtesten Zweitliga-Start der Vereinsgeschichte, dazu fällt die Offensive mit lediglich einem Tor ligaweit – gemeinsam mit Hertha BSC – am schwächsten aus.

Passend dazu wartet mit dem KSC die bislang stabilste Defensive. Die Chancenverwertung unter Trainer Miroslav Klose liegt bei lediglich zwei Prozent, während Karlsruhe 67 Prozent seiner Großchancen nutzt (Platz vier der Liga).

Trainerduell Eichner vs. Klose und Zweikampf-Kontraste

Christian Eichner und Miroslav Klose trafen sich als aktive Profis fünfmal in der Bundesliga: Viermal gewann Klose mit dem FC Bayern und erzielte drei Treffer, ehe Eichner im letzten Duell 3:2 mit dem 1. FC Köln siegte.

Aktuell spiegeln sich ihre Mannschaften in unterschiedlichen Spielstilen: Nürnberg führt mit durchschnittlich 118 Zweikämpfen pro Partie die Liga an (50 % Erfolgsquote), während Karlsruhe mit nur 94 Duellen den geringsten Wert aufweist, dafür aber 56 Prozent dieser Duelle gewinnt – ligaweit Spitzenwert.

Beim Ballbesitz überlässt der KSC mit nur 43 Prozent häufig dem Gegner das Spiel, setzt jedoch mit dem höchsten PPDA-Wert (14,8) auf effektives Pressing.

Wird Karlsruher SC gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KSC gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1.

