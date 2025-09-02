2. Bundesliga heute: Kiel - Karlsruhe LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 21.09.2025 • 13:00 Uhr Holstein Kiel empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum Abschluss des 6. Spieltags der 2. Bundesliga empfängt Holstein Kiel am Sonntag, 21. 09. 2025, den Karlsruher SC. Anpfiff im Holstein-Stadion ist um 13:30 Uhr, geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Michael Bacher.

Die Störche gehen unter Trainer Marcel Rapp mit der längsten laufenden Siegesserie gegen einen Zweitliga-Gegner in dieses Duell: Vier Partien in Folge gewannen die Norddeutschen zuletzt gegen den KSC, der letzte Karlsruher Erfolg datiert vom Februar 2022 (2:0 in Kiel). Auf der Trainerbank der Badener sitzt weiterhin Christian Eichner, der seit Februar 2020 im Amt ist – damit treffen heute die beiden dienstältesten Coaches der aktuellen Zweitliga-Saison aufeinander.

Während Holstein Kiel zwei der vergangenen drei Ligaspiele gewann, stehen nach fünf Partien dennoch nur sechs Zähler zu Buche – der drittschlechteste Saisonstart der KSV im eingleisigen Unterhaus. Besonders zu Hause hakt es: Erst zum zweiten Mal verlor Kiel die ersten beiden Heimspiele einer Zweitliga-Saison, aus den letzten vier Partien vor eigenem Publikum sprang lediglich ein Punkt heraus.

Der Karlsruher SC reist dagegen mit einer Serie von zwölf ungeschlagenen Ligaspielen an (7 Siege, fünf Remis) und belegt mit elf Punkten Rang zwei. Bemerkenswert: Die Badener lagen in dieser Saison noch in keiner Minute zurück und stellen mit nur drei Gegentreffern die beste Defensive der Liga.

Update (13:00 Uhr): Die Aufstellungen Kiel - Karlsruhe sind da

Karlsruher SC: Hans Christian Bernat, Nicolai Rapp, Christoph Kobald, Marcel Franke, Marvin Wanitzek, Dzenis Burnic, David Herold, Andreas Müller, Sebastian Jung, Fabian Schleusener, Lilian Egloff

Holstein Kiel: Jonas Krumrey, Carl Johansson, Marco Komenda, David Zec, John Tolkin, Alexander Bernhardsson, Magnus Knudsen, Kasper Davidsen, Adrián Kaprálik, Marcus Müller, Jonas Therkelsen

Wer soll Wanitzek stoppen?

Karlsruhes Offensivmotor Marvin Wanitzek war 2025 bereits an 13 Zweitliga-Toren direkt beteiligt (9 Treffer, vier Vorlagen) und gab ligaweit die meisten Abschlüsse ab (20). In zehn Zweitliga-Duellen mit Holstein Kiel traf der Mittelfeldlenker allerdings noch nie.

Aufseiten der Störche bereiten Standards Kopfschmerzen: Fünf der sechs Gegentore kassierte Kiel nach ruhenden Bällen – Höchstwert gemeinsam mit Fortuna Düsseldorf. Der KSC könnte heute zudem einen Vereinsrekord einstellen: Nach zwei 0:0-Auswärtsremis in Folge wäre das dritte Spiel ohne Gegentor in der Fremde am Stück die Einstellung der Bestmarke aus dem Herbst 2014.

Rekordjagd bei beiden Teams

Neben dem Sportlichen sorgt bei Holstein Kiel derzeit der bevorstehende Abschied von Direktor Lizenzfußball Jan Uphues für Gesprächsstoff. Der 36-Jährige wechselt Ende September zum Ligakonkurrenten Preußen Münster; eine Nachfolgeregelung ist noch offen.

Auf dem Rasen jagt Kiel heute den ersten Heimsieg der laufenden Saison, während Karlsruhe auswärts nur eines seiner letzten zehn Ligaspiele gewinnen konnte – ein 2:1 beim HSV Ende April. Mit Blick auf die Trainer gibt es eine besondere Note: Marcel Rapp trug in der Saison 1999/2000 selbst das KSC-Trikot in der 2. Bundesliga, begegnet seinem früheren Klub nun aber als Gegner an der Seitenlinie.

Wird Holstein Kiel gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KIE gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1.