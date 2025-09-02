2. Bundesliga heute: Lautern - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 19.09.2025 • 15:30 Uhr 1. FC Kaiserslautern empfängt heute Preußen Münster. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Kaiserslautern geht mit vier Zweitliga-Heimsiegen in Serie in das Freitagabendspiel im Fritz-Walter-Stadion – eine solche Ausbeute gelang den Pfälzern zuletzt von August bis Oktober 2023. Gelingt der Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht nun auch der dritte Heimdreier der laufenden Saison, wäre das der beste Start vor eigenem Publikum seit der Spielzeit 2014/15.

{ "placeholderType": "MREC" }

Grundlage ist eine stabile Abwehr: Nur vier Gegentore nach fünf Partien bedeuten den besten Lautrer Wert in der 2. Liga seit 2009/10, ligaweit steht nur der Karlsruher SC defensiv besser da. Torhüter Julian Krahl parierte bislang 18 Torschüsse, Ligahöchstwert.

Lautern - Münster LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Gästecoach Alexander Ende muss in der Pfalz auf Joshua Mees verzichten. Der Offensivmann, einziger Münsteraner mit zwei Saisontreffern, fehlt verletzungsbedingt – in den sechs Zweitligapartien ohne ihn holte der Aufsteiger lediglich einen Sieg, bei einem Remis und vier Niederlagen. Mit Mees sammelten die Preußen im Schnitt 1,2 Punkte pro Spiel, ohne ihn sind es nur 0,7. Positiv: Sieben Zähler nach fünf Spielen bedeuten dennoch den besten Start Münsters in einer eingleisigen 2.-Liga-Saison.

Historische Bilanz und jüngste Formkurven

Die Roten Teufel gewannen in der vergangenen Spielzeit beide Zweitliga-Duelle gegen Münster (1:0 A, 2:1 H). In der Bundesliga und 3. Liga blieb Kaiserslautern dagegen in sechs Begegnungen sieglos (zwei Remis, vier Niederlagen). Aktuell hat der FCK wie vor zwei Jahren nach fünf Runden neun Punkte auf dem Konto und feierte zuletzt erstmals seit Jahresbeginn wieder zwei Ligasiege am Stück. Preußen Münster verlor hingegen beim 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf erstmals in dieser Spielzeit nach einer Führung und könnte mit einer weiteren Pleite die erste Zweitliga-Niederlagenserie seit Februar/März erleben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Offensivtrends: Späte FCK-Treffer, frühe SCP-Akzente

Kaiserslautern erzielte sieben seiner acht Saisontore nach der Pause – nur Arminia Bielefeld traf im zweiten Durchgang häufiger. Dazu kommt die individuelle Form von Neuzugang Ivan Prtajin, der bei seinem Doppelpack gegen Fürth acht Abschlüsse verbuchte – geteilter Saisonrekord. Münster wiederum traf in den vergangenen elf Zweitligapartien immer mindestens einmal und stellte damit einen Vereinsrekord auf; fünf Tore vor der Pause sind Ligaspitze gemeinsam mit Dynamo Dresden. Die Westfalen benötigen im Schnitt nur jeden siebten Schuss für einen Treffer und übertreffen ihren Expected-Goals-Wert von 4,7 deutlich um 3,3. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Patrick Schwengers.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen Preußen Münster heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen MUE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Kaiserslautern gegen Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1.

{ "placeholderType": "MREC" }