2. Bundesliga heute: Magdeburg - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 20.09.2025 • 10:00 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Seit dem ersten Zweitliga-Duell, das der 1. FC Magdeburg noch verlor, sammelten die Elbestädter in den folgenden drei Partien gegen den FC Schalke 04 zwei Siege und ein Remis – gegen keinen anderen Zweitligisten erzielt der FCM im Schnitt so viele Treffer wie gegen die Knappen (3,3 pro Spiel).

Anstoß der vierten Auflage ist heute um 13 Uhr in der Avnet Arena, Schiedsrichter der Partie ist Felix Bickel. Auf der Trainerbank der Gastgeber steht Markus Fiedler, sein Gegenüber bei den Gästen heißt Miron Muslic.

Magdeburg - Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

Livestream : Sky

Liveticker: SPORT1

Magdeburg hat vier der ersten fünf Saisonspiele verloren und geht erstmals seit Februar 2023 wieder von einem direkten Abstiegsplatz in einen Zweitliga-Spieltag. Gleichzeitig lautet die Heimstatistik in solchen Situationen weiterhin: drei Siege, drei Unentschieden, keine Niederlage.

Problemzone bleibt die Defensive – 22 Heimgegentore seit Jahresbeginn sind ligaweiter Höchstwert. Offensiv bringt der FCM mit durchschnittlich 453 Pässen pro Partie jedoch klar mehr Ballbesitz als Schalke auf den Rasen.

Statistiken: Schalkes Abwehrbollwerk gegen Magdeburger Schussflut

Die Gäste lassen saisonübergreifend die wenigsten gegnerischen Abschlüsse aller Zweitligisten zu (49), während Magdeburg mit 82 zugelassenen Schüssen Platz zwei in dieser Negativrangliste einnimmt. Trotz der starken Schalker Abwehr hapert es vorne: Moussa Sylla gab ligaweit die meisten Torschüsse (13) ab und vergab vier Großchancen. Bei den Hausherren wartet Spielmacher Baris Atik nach fünf Partien weiter auf seine erste Torbeteiligung, lieferte aber schon 14 Chancen­kreationen – nur Hannovers Enzo Leopold war hier noch produktiver.

Personalien: Neuer Innenverteidiger für Schalke, Atik im Fokus

Schalke reist mit einem frischen Transfer-Coup an: Der 18-jährige australische U19-Nationalspieler Dylan Leonard unterschrieb bis 2030 und soll sich unter Muslic behutsam an den europäischen Fußball gewöhnen. Beim FCM ruht der kreative Druck weiterhin auf Atik, der trotz hoher Vorlagenquote noch auf einen Scorerpunkt wartet. Die Königsblauen gehen nach dem 1:0-Auswärtserfolg bei Dynamo Dresden in die Avnet Arena, wo sie versuchen, erstmals seit Dezember 2024 wieder zwei Auswärtssiege am Stück zu landen.

Wird 1. FC Magdeburg gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1.