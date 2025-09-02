2. Bundesliga heute: Münster - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.09.2025 • 10:30 Uhr SC Preußen Münster empfängt heute Eintracht Braunschweig. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im LVM-Preußenstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am Sonntag, 28. September 2025, um 13:30 Uhr der Anpfiff im LVM-Preußenstadion ertönt, steht SC Preußen Münster einer echten Negativserie gegenüber: In den vergangenen fünf Pflichtspielen gegen Eintracht Braunschweig reichte es für die Westfalen nur zu vier Remis und einer Niederlage.

{ "placeholderType": "MREC" }

Insgesamt gewann Münster im Profifußball erst zwei der 16 direkten Duelle (fünf Unentschieden, neun Niederlagen) – zuletzt im November 2018 mit 3:0 in der 3. Liga. Die Niedersachsen reisen also mit einem deutlichen psychologischen Vorteil an die Hammer Straße.

Münster - Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Beide Mannschaften blicken auf durchwachsene Wochen zurück. Münster unter Trainer Alexander Ende unterlag zuletzt zwei Mal in Folge und kassierte dabei beim 1:4 in Kaiserslautern erst zum zweiten Mal seit dem Aufstieg vier Gegentore in einer Partie. Dennoch stehen sieben Punkte aus sechs Partien zu Buche – Münsters beste Zweitliga-Ausbeute dieser Ära. Die Eintracht von Coach Heiner Backhaus ist dagegen seit vier Ligaspielen ohne Sieg, holte dabei lediglich einen Zähler und musste zuletzt zwei Niederlagen in Serie hinnehmen. Drei Auswärtspleiten am Stück gab es für Braunschweig letztmals im Dezember 2024.

Ballbesitz gegen Umschaltspiel

Taktisch treffen zwei Extreme der aktuellen Zweitliga-Saison aufeinander: Preußen Münster führt die Ballbesitzwertung mit 63 Prozent an, während Braunschweig mit 41 Prozent den niedrigsten Wert der Liga verzeichnet. Trotz des hohen Spielanteils verbuchten die Preußen bislang nur 6,2 Expected Goals (Rang 16), übertrafen diesen Wert mit neun Treffern jedoch deutlich. Die Niedersachsen kommen ligaweit auf den geringsten xG-Wert (5,8) und gaben zudem die wenigsten Torschüsse ab (58). Münster ist zudem seit zwölf Zweitligapartien in Folge erfolgreich – ein laufender Vereinsrekord und derzeit die längste Serie der Liga.

{ "placeholderType": "MREC" }

Defensive Sorgen, Platzverweise und personelle Ausfälle

Beide Teams kämpfen mit spezifischen Problemen: Münster kassierte bereits fünf Kopfballgegentore – Ligahöchstwert – und blieb selbst per Kopf noch ohne Treffer. Braunschweig wiederum ist das erste Zweitligateam seit 30 Jahren mit vier Platzverweisen an den ersten sechs Spieltagen; Mittelfeldmotor Robin Heußer fehlt nach seiner Rot-Sperre. Hinzu kommt, dass die Eintracht erstmals 2025 zwei Auswärtsspiele nacheinander verlor. Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Richard Hempel.

Wird SC Preußen Münster gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird MUE gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Preußen Münster gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Preußen Münster gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1.

{ "placeholderType": "MREC" }