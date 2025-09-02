2. Bundesliga heute: Münster - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.09.2025 • 10:17 Uhr Der SC Preußen Münster empfängt heute die Fortuna Düsseldorf. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im LVM-Preußenstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 14. September 2025 empfängt der SC Preußen Münster Fortuna Düsseldorf zum 51. Pflichtspiel-Vergleich beider Klubs. Anstoß im LVM-Preußenstadion ist um 13:30 Uhr, geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Florian Lechner.

Die Gesamtbilanz ist nahezu ausgeglichen: 22 Münster-Siegen stehen 21 Düsseldorfer Erfolge sowie sieben Remis gegenüber. Erst seit der vergangenen Saison begegnen sich beide Traditionsvereine in der 2. Bundesliga – damals gewann jeweils das Heimteam mit 1:0.

Münster - Düsseldorf LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Cheftrainer Alexander Ende hat seine Adler nach vier Spieltagen bereits auf sieben Punkte geführt – der beste Zweitliga-Beginn des SCP seit Einführung der eingleisigen 2. Liga. Mit ebenfalls sieben Toren stellt Münster einen Vereinsrekord nach vier Partien auf. Großen Anteil hat Joshua Mees, der gegen den VfL Bochum seinen dritten Zweitliga-Doppelpack für die Preußen schnürte und damit Guido Fleige (10) in der ewigen Klubwertung überholte; nur Uli Gäher traf häufiger (17). Hinzu kommt eine beeindruckende Serie von zehn Zweitliga-Spielen in Folge mit mindestens einem Treffer – aktuell Bestwert der Liga.

Fortuna sucht Offensivschwung trotz Auswärtsmut

Daniel Thioune reist mit seiner Mannschaft nach vier Spieltagen und nur vier Punkten zum schwächsten Saisonstart seit 2021/22 an. Drei erzielte Tore bedeuten sogar den niedrigsten Wert seit der Spielzeit 2015/16. Dennoch gewann Düsseldorf zuletzt erstmals 2025 wieder zwei Auswärtspflichtspiele in Folge und stellt mit 978 Pässen in der gegnerischen Hälfte den Ligahöchstwert. Neuzugang Cedric Itten erzielte bislang alle drei Pflichtspieltreffer für die Fortuna in der Fremde, während die Defensive trotz der jüngsten weißen Weste gegen Karlsruhe mit acht Gegentoren den schwächsten Vier-Spiele-Start der Düsseldorfer Zweitliga-Historie markiert.

Passfestival versus Umschaltfußball: Zahlen sprechen Bände

Münster spielt unter Ende den ballbesitzorientiertesten Fußball der Liga: zwei 348 Pässe und herausragende 88 Prozent Passquote, davon ein 630 Zuspiele in der eigenen Hälfte – mindestens 650 mehr als jedes andere Team. Düsseldorf setzt hingegen auf hohe Aktivität in der Offensive und führt die Wertung der Pässe in der gegnerischen Hälfte an. Saisonübergreifend blieb Münster in sieben der letzten acht Zweitliga-Spiele ungeschlagen, die Fortuna gewann dagegen nur zwei ihrer letzten zehn Ligapartien in der Fremde – beide beim SC Paderborn. Nun treffen zwei gegensätzliche Spielanlagen auf eine fast ausgeglichene Historie.

Wird SC Preußen Münster gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird MUE gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Preußen Münster gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Preußen Münster gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1.

