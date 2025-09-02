2. Bundesliga heute: Nürnberg - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 20.09.2025 • 17:30 Uhr Der 1. FC Nürnberg empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstagabend (20.30 Uhr) empfängt der 1. FC Nürnberg den VfL Bochum 1848 im Max-Morlock-Stadion. Für den Club steht Miroslav Klose an der Seitenlinie, beim VfL dirigiert weiterhin Dieter Hecking die Geschicke. Geleitet wird die Partie des 6. Zweitliga-Spieltags von Schiedsrichter Lars Erbst.

Der FCN hat mit nur einem Punkt aus fünf Partien seinen schwächsten Start in eine Zweitliga-Saison hingelegt und ist seit sechs Heimspielen sieglos (1 Remis, fünf Niederlagen). Die Franken stellen mit lediglich zwei Treffern die schlechteste Offensive der Liga und bleiben dabei ganze 4,1 Tore unter ihrem xG-Wert (6,1). Ein weiterer Heim-Aussetzer würde den vereinsinternen Negativrekord von sieben sieglosen Zweitliga-Partien vor eigenem Publikum einstellen.

Bochumer Krisengeräusche nach Fehlstart

Auch der Bundesliga-Absteiger Bochum steckt tief in der Ergebniskrise: Drei Zähler aus fünf Spielen bedeuten den zweitschlechtesten VfL-Start in der Zweitliga-Historie, zuletzt setzte es erstmals seit 2019/20 drei Niederlagen in Serie. In der hektischen Woche vor dem Nürnberg-Spiel schlug an der Castroper Straße das sprichwörtliche „Bochum-Beben“ ein: Klublegende Michael „Ata“ Lameck forderte in SPORT1 deutliche Veränderungen, die Verantwortlichen zogen personelle Konsequenzen im Management – laut Lameck „musste etwas passieren“. Hecking reagierte öffentlich versöhnlich auf die Unruhe und leitete das Training unverändert weiter.

Direkter Vergleich und historische Belastung

Nürnberg gewann nur eines der letzten 16 Pflichtspiel-Duelle mit Bochum (8 Remis, sieben Niederlagen) – ein 3:1-Heimerfolg in der Zweitliga-Saison 2017/18. Es ist zugleich der einzige FCN-Sieg in 16 Zweitliga-Begegnungen mit dem VfL (5 Remis, zehn Niederlagen). Zudem holte der Club in den letzten sieben Spielen gegen Bundesliga-Absteiger nur einen Dreier, während Bochum erstmals in seiner Zweitliga-Geschichte vier der ersten fünf Saisonspiele verlor. Beide Teams bleiben deutlich hinter ihren xG-Werten zurück (Bochum –3,9 Tore), was die eklatante Chancenverwertung beider Kellerkinder unterstreicht.

Ja, das Spiel wird live auf RTL und RTL Nitro zu sehen sein

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

