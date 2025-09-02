2. Bundesliga heute: Nürnberg - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.09.2025 • 10:30 Uhr Der 1. FC Nürnberg empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag (28.09.2025, 13:30 Uhr) empfängt der 1. FC Nürnberg Hertha BSC im Max-Morlock-Stadion. Schiedsrichter der Begegnung ist Marc Philip Eckermann.

Historisch gesehen fühlen sich die Franken gegen die „Alte Dame“ wohl: In der 2. Bundesliga verlor Nürnberg nur eines der zehn Duelle (4 Siege, fünf Remis). Allerdings datiert diese einzige Pleite ausgerechnet vom letzten Heimspiel gegen die Berliner im September 2024 (0:2) – einer von inzwischen drei Heimniederlagen in den vergangenen vier Pflichtspielen gegen Hertha.

Nürnberg - Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der Club reist mit Rückenwind an: Das 2:1 gegen den VfL Bochum bedeutete nicht nur den ersten Saisonsieg, sondern auch, dass sämtliche vier Zähler 2025 im eigenen Stadion geholt wurden. In den vergangenen beiden Heimpartien sammelte Nürnberg mehr Punkte (4) als in den vorherigen sieben Auftritten zusammen (3). Offensiv sticht weiterhin Julian Justvan heraus, der 2025 bereits an 13 Zweitliga-Toren direkt beteiligt war (sechs Tore, sieben Assists). Joker Adriano Grimaldi bleibt eine Waffe: Sechs seiner neun Zweitligatreffer erzielte er als Einwechselspieler, fünf davon allein im laufenden Kalenderjahr.

Hertha BSC zwischen Defensivstärke und Torflaute

Stefan Leitl startete mit nur fünf Punkten aus sechs Spielen so schwach wie kein Hertha-Coach in der eingleisigen Zweitliga-Ära vor ihm. Zugleich ist Leitl in zwölf Zweitliga-Duellen mit Nürnberg weiterhin ungeschlagen (sechs Siege, sechs Remis). Die Berliner stellten zuletzt auswärts zweimal in Serie eine Weiße Weste her – das gelang in der 2. Liga zuletzt 2011. Offensiv hakt es hingegen: Nur vier Saisontore, davon keines von Fabian Reese, der erst einen seiner elf Abschlüsse auf den Kasten brachte.

Gemeinsame Baustelle: fehlende Führungstreffer

Beide Teams rangieren mit lediglich vier erzielten Toren am Ende der Ligawertung und gingen in dieser Saison noch nie mit einer Führung in die Pause. Hertha traf sogar erst einmal vor dem Halbzeitpfiff, Nürnberg ebenfalls nur einmal. Die Franken und die Berliner bleiben damit die einzigen Klubs, die 2025 in der Zweiten Liga noch ohne Pausenführung sind. Für Hertha bietet sich gleichzeitig die Chance, mit einer weiteren Auswärts-Null die Defensive-Bestmarke der Vorsaison einzustellen, während Nürnberg auf den jüngsten Heimtrend baut.

Wird 1. FC Nürnberg gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1.

