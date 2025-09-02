2. Bundesliga heute: Paderborn - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 12.09.2025 • 18:01 Uhr Der SC Paderborn 07 empfängt heute den VfL Bochum. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der SC Paderborn 07 heute Abend um 18:30 Uhr (LIVETICKER) in der Home Deluxe Arena den VfL Bochum empfängt, blickt das Team von Trainer Ralf Kettemann auf eine positive jüngere Bilanz zurück.

Aus den letzten fünf direkten Duellen verbuchten die Ostwestfalen drei Siege bei einem Remis und nur einer Niederlage – das 0:3 in Bochum im Dezember 2020. Zuvor hatte indes der VfL vier der vorherigen fünf Pflichtspiele gewonnen, sodass die Gesamtstatistik durchaus wechselhaft ausfällt.

Der SCP traf in jedem der vergangenen 14 Zweitliga-Heimspiele und erzielte dabei 25 Treffer – Vereinsrekord und aktuell längste laufende Serie aller Zweitligisten. In die neue Spielzeit startete Paderborn mit fünf Punkten aus vier Partien, drei Zähler weniger als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison.

Trotz der leichten Ergebniskrise erarbeitete sich die Kettemann-Elf bereits 14 Großchancen, ligaweit nur vom 1. FC Magdeburg übertroffen. Die Verwertung ist mit nur drei Treffern (14 %) allerdings ausbaufähig.

Update (18:01 Uhr): Die Aufstellungen Paderborn - Bochum sind da

VfL Bochum 1848: Timo Horn, Noah Loosli, Leandro Morgalla, Kevin Vogt, Gerrit Holtmann, Romario Rösch, Francis Onyeka, Cajetan Lenz, Philipp Hofmann, Matús Bero, Kjell Wätjen

SC Paderborn 07: Dennis Seimen, Felix Götze, Laurin Curda, Calvin Brackelmann, Raphael Obermair, Santiago Castañeda, Nick Bätzner, Mattes Hansen, Mika Baur, Steffen Tigges, Filip Bilbija

Bochumer Fehlstart und Hofmanns besondere Geschichte

Der VfL Bochum reist unter Coach Dieter Hecking nach zwei Auswärtsniederlagen und insgesamt drei Pleiten aus den ersten vier Spielen an – einen ähnlich holprigen Zweitligaauftakt hatte der Klub zuletzt 2010/11 erlebt.

Philipp Hofmann erreichte am vergangenen Spieltag sein 73. Zweitligator, Bestwert aller aktuellen Zweitligaprofis. Gegen seinen Ex-Verein Paderborn steht der Stürmer bei fünf Torbeteiligungen (drei Treffer, zwei Assists) in sechs Partien; sein Debüt in der 2. Liga absolvierte er im August 2012 ausgerechnet für den SCP – ebenfalls in einem Heimspiel gegen den VfL.

Zahlen, die auf Defensivarbeit verweisen

Bochum ließ an den ersten vier Spieltagen nur 42 gegnerische Abschlüsse zu, ein Wert, den in der Liga lediglich Schalke 04 (39), Hannover 96 (41) und der heutige Gegner Paderborn (ebenfalls 41) unterbieten.

Dennoch kassierte der VfL 2,9 Gegentore mehr als anhand des Expected-Goals-Against-Werts (5,1) zu erwarten gewesen wäre und blieb offensiv um 2,9 Treffer hinter dem eigenen xG (7,9) zurück.

Paderborn wiederum führt mit 40 Hohen Ballgewinnen das Ligatableau in dieser Kategorie an und erzeugte daraus zwölf Abschlüsse. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Florian Exner.

Wird SC Paderborn 07 gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SCP gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1.

