2. Bundesliga heute: Paderborn - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 27.09.2025 • 12:31 Uhr SC Paderborn 07 empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 27. September 2025, empfängt der SC Paderborn 07 den 1. FC Kaiserslautern in der Home Deluxe Arena, Anstoß ist um 13:00 Uhr. Aufseiten der Gastgeber steht Ralf Kettemann an der Seitenlinie, während die Roten Teufel von Torsten Lieberknecht betreut werden. Als Schiedsrichter wurde Konrad Oldhafer angesetzt.

Paderborn - Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Nur gegen Greuther Fürth kassierte Paderborn in der 2. Bundesliga mehr Niederlagen (13) als gegen Kaiserslautern (9). Dennoch konnte der SCP das jüngste Aufeinandertreffen vor eigenem Publikum mit 5:3 für sich entscheiden und erzielte dabei erstmals im Unterhaus drei Treffer in der Anfangsviertelstunde. Damals steuerte Filip Bilbija in den ersten 15 Minuten bereits eine Vorlage bei, holte einen Strafstoß heraus und markierte das zwischenzeitliche 3:0.

Update (12:30 Uhr): Die Aufstellungen Lautern - Paderborn sind da

SC Paderborn 07: Dennis Seimen, Mattes Hansen, Calvin Brackelmann, Tjark Scheller, Laurin Curda, Santiago Castañeda, Mika Baur, Ruben Müller, Steffen Tigges, Sebastian Klaas, Filip Bilbija

1. FC Kaiserslautern: Julian Krahl, Maxwell Gyamfi, Luca Sirch, Ji-Soo Kim, Fabian Kunze, Paul Joly, Mika Haas, Semih Sahin, Ivan Prtajin, Naatan Skyttä, Faride Alidou

Beide Teams in starker Frühform: Kettemann-Start und Lautrer Torserie

Der SC Paderborn holte unter Ralf Kettemann elf Punkte aus den ersten sechs Partien – gemeinsam mit den Starts von Lukas Kwasniok und Roland Seitz 2006/07 der beste Einstand eines SCP-Trainers in Liga zwei. Defensiv stellen die Ostwestfalen mit lediglich vier Gegentoren zusammen mit Schalke die beste Abwehr der Liga und blieben dreimal in Folge ohne Gegentreffer.

Kaiserslautern wiederum sammelte zwölf Zähler an den ersten sechs Spieltagen – besser starteten die Pfälzer zuletzt nur 2008/09 (16) und 2009/10 (14) – und feierte jüngst den dritten Zweitliga-Sieg in Serie. Zudem traf der FCK in den vergangenen drei Partien jeweils mindestens dreimal, was den eingestellten Vereinsrekord bedeutet.

Fokus auf Bilbija, Prtajin und Joly – Statistik-Duell Abschlussstärke vs. Abwehrbollwerk

Paderborn erspielte sich bereits 25 Großchancen – Ligaspitze –, verwertete davon aber nur 16 %. Kaiserslautern weist mit 79 % die beste Großchancenverwertung der 2. Liga auf und kommt insgesamt auf zwölf Saisontore. Ivan Prtajin glänzte dabei mit fünf Treffern in seinen ersten vier Einsätzen und erzielte zuletzt im 35. Zweitliga-Spiel seinen ersten Dreierpack; mit vier Scorerpunkten in einer Partie stellte er einen FCK-Bestwert seit Datenerfassung 2006/07 auf. Paul Joly gab in zwei Spielen hintereinander je zwei Assists und führt ligaweit mit vier Vorlagen. Kopfballduelle versprechen Brisanz: Der FCK erzielte fünf Treffer per Kopf – darunter drei in einer Halbzeit gegen Preußen Münster – während Paderborn als eines von vier Teams noch kein Kopfballgegentor hinnehmen musste.

Wird SC Paderborn 07 gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SCP gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1.