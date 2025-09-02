2. Bundesliga heute: Schalke - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 26.09.2025 • 15:30 Uhr Der FC Schalke 04 empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Freitag, dem 26. September 2025, steigt um 18:30 Uhr in der Veltins-Arena das neunte Pflichtspiel-Duell zwischen dem FC Schalke 04 und der SpVgg Greuther Fürth seit Gründung der Bundesliga. Auf der Schalker Bank sitzt Miron Muslic, bei den Franken gibt Thomas Kleine die Kommandos. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Tom Bauer.

Historisch gesehen haben die Knappen gegen das Kleeblatt wenig zu feiern: In der 2. Liga blieb S04 in sechs Anläufen sieglos (drei Unentschieden, drei Niederlagen) und insgesamt gelang in allen Wettbewerben erst ein Sieg – das 2:0 in Fürth im September 2012.

Schalke - Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Mit zwölf Punkten aus sechs Spielen hat Schalke den besten Zweitliga-Start seit der Saison 1990/91 (umgerechnet 16 Zähler) hingelegt und sogar den Bundesligawert von 2019/20 (13) übertroffen.

Mit lediglich vier Gegentoren stellt der Revierklub gemeinsam mit Paderborn die beste Defensive der Liga, obwohl die Muslic-Elf im Schnitt nur 43,9 Prozent Ballbesitz verbucht – das ist Rang 16 in der Liga. Offensiv ragt Kenan Karaman heraus: Der Angreifer erzielte jüngst seinen dritten Zweitliga-Doppelpack und verwandelte bereits den sechsten Elfmeter für Schalke – damit hat er den Vereinsrekord eingestellt. Gegen Fürth traf der 29-Jährige dreimal in seiner Zweitliga-Karriere.

Fürths Offensivpower trifft auf defensive Sorgen

Mit drei Siegen aus den ersten sechs Partien reist Greuther Fürth an und stellt mit 13 Treffern die torgefährlichste Offensive der laufenden Zweitliga-Spielzeit. Mehr Tore hatte das Kleeblatt zu diesem Zeitpunkt zuletzt in der Aufstiegssaison 2011/12 (15). In der Fremde gelangen der Kleeblatt-Elf zwei Auswärtssiege in Folge sowie ein neuer Vereinsrekord von zehn Toren in nur drei Gastspielen.

Top-Scorer Felix Klaus war in beiden jüngsten Auswärtsspielen direkt an Toren beteiligt und kommt bereits auf fünf Treffer und drei Vorlagen. Damit stellt er einen neuen Vereinsbestwert nach sechs Partien seit Olivier Occean in der Saison 2011/12 auf. Die Kehrseite der Medaille: Mit 15 Gegentoren hat Fürth die schwächste Defensive der Liga und wartet seit 17 Zweitliga-Spielen auf eine weiße Weste.

Personal-Beben auf Schalke: Manga-Aus und Baumanns neue Rolle

Abseits des Rasens sorgte Schalke 04 wenige Tage vor dem Spiel für Schlagzeilen. Im Zuge einer „strukturellen Anpassung“ wurde Kaderplaner Ben Manga entlassen, seine Aufgaben übernimmt zunächst interimsweise Sportvorstand Frank Baumann. Der Verein will die Prozesse im Scouting, Transferwesen und in der Knappenschmiede neu aufstellen und wird in Kürze Gespräche mit Nachfolgekandidaten führen.

Die Trennung folgt auf eine Analyse nach Ende der Sommertransferperiode, in der Baumann sowohl Ergebnisse als auch Abläufe bewertete. Sportlich läuft es trotz des personellen Umbruchs bislang gut: Unter dem neuen Trainer Miron Muslic haben die Königsblauen nach sechs Spieltagen den Anschluss an die Aufstiegsplätze hergestellt.

