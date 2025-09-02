2. Bundesliga heute: Schalke - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.09.2025 • 10:15 Uhr Der FC Schalke 04 empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag (13.09.2025, Anstoß 13:00 Uhr) trifft der FC Schalke 04 in der heimischen Veltins-Arena auf Holstein Kiel. An der Seitenlinie stehen sich Miron Muslic und Marcel Rapp gegenüber. Die Königsblauen haben mit den Störchen nach zwei torlosen Niederlagen in der vergangenen Zweitliga-Saison noch eine Rechnung offen, insgesamt gab es in vier Duellen je zwei Siege pro Team. Schiedsrichter der Partie ist Dr. Robert Kampka.

Schalke - Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Schalke kassierte in den ersten vier Spieltagen nur 39 gegnerische Abschlüsse – Bestwert der Liga – und blieb vor der Pause sogar komplett ohne Gegentreffer.

Nach drei Siegen und einem Remis starteten die Gelsenkirchener so gut wie seit der Zweitliga-Saison 1990/91 nicht mehr. Trotz der starken Bilanz belegt Schalke beim Passspiel den letzten Platz (1238 Pässe), lange Ballbesitzphasen sind eine Seltenheit.

Drei der fünf S04-Treffer fielen nach Standardsituationen, was die Effizienz bei ruhenden Bällen unterstreicht.

Kiels Auswärtsstärke trifft auf Stotterstart

Holstein Kiel gewann nur eines seiner ersten vier Spiele – eine Parallele zur Saison 2021/22. Auswärts jedoch sind die Norddeutschen traditionell schwer zu schlagen: Nur eine Niederlage in den letzten zehn Zweitliga-Partien in der Fremde unterstreicht die Stärke auf Reisen.

Auffällig bleibt aber die Anfälligkeit bei Standards: Fünf Gegentore nach ruhenden Bällen bedeuten Liga-Höchstwert.

Im Angriff hat sich Phil Harres mit seinem Premierentor gegen Hannover 96 als wichtiger Faktor etabliert; seit Sommer 2024 traf bei Kiel lediglich Ex-Stürmer Shuto Machino öfter in Pflichtspielen.

FC Schalke 04: Karaman beendet Durstrecke

Bei Schalke beendete Kenan Karaman mit seinem verwandelten Elfmeter gegen Dynamo Dresden eine sechs Spiele andauernde Durststrecke – insgesamt war es bereits sein fünfter Zweitliga-Treffer vom Punkt.

Seine Qualitäten bei ruhenden Bällen könnten gegen ein standardanfälliges Kiel erneut entscheidend werden.

Für Ordnung auf dem Rasen in Gelsenkirchen soll heute Referee Dr. Robert Kampka sorgen.

Wird FC Schalke 04 gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird S04 gegen KIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1.