2. Bundesliga: Personal-Beben auf Schalke!

Maximilian Huber 22.09.2025 • 11:48 Uhr Der FC Schalke 04 beendet mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit Kaderplaner Ben Manga. Das geben die Königsblauen am Montag bekannt.

Der FC Schalke 04 hat mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit Kaderplaner Ben Manga beendet. Das gab der Zweitligist am Montag bekannt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Aufgaben des 51-Jährigen wird Sportvorstand Frank Baumann interimistisch übernehmen. Die Trennung von Manga ist das Ergebnis einer eingehenden Analyse der zurückliegenden Wochen.

„Wie bei meinem Amtsantritt angekündigt, habe ich die vergangenen Monate genutzt, um mir ein umfassendes Bild unseres sportlichen Bereichs zu machen“, wird Baumann auf der Vereinsseite zitiert.

„Nach dem Ende der Haupttransferperiode haben wir sorgfältig analysiert, was gut funktioniert und wo wir Potenziale sehen. Dabei haben wir sowohl die Ergebnisse der Arbeit als auch die zugrunde liegenden Prozesse bewertet. Mit den von uns identifizierten Maßnahmen werden wir Schalke 04 in diesen Bereichen zukunftsorientiert aufstellen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Entscheidung, sich von Manga zu trennen, teilte Baumann dem 51-Jährigen am Montag in einem offenen Gespräch mit. „Ben stieß in einer schwierigen Phase zum Klub und konnte Impulse in seinen Bereichen setzen. Wir danken ihm für seine Arbeit und wünschen ihm beruflich wie privat alles Gute.“