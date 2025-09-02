2. Bundesliga: Pyro-Verzögerung bei Krisengipfel zwischen Bochum und Düsseldorf

Der Krisengipfel in der 2. Bundesliga zwischen dem VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf (JETZT im LIVETICKER) ist mit zehnminütiger Verspätung angepfiffen worden.
Pyro-Verzögerung bei Krisengipfel
Grund für die Verzögerung war gezündete Pyrotechnik im Gästeblock der Düsseldorfer. Dichte Nebelschwaden verhinderten einen pünktlichen Anpfiff der Begegnung, die um 20:30 Uhr hätte starten sollen.
Beide Teams warteten rund drei Minuten auf den Anpfiff der Partie, ehe sie sich nochmals frei bewegten und sich Bälle zuspielten. Um exakt 20:40 Uhr pfiff Schiedsrichter Daniel Schlager das Spiel letztlich an.
Fortuna scherzt über Nebel-Chaos
Fortuna Düsseldorf witzelte in den sozialen Medien über die Geschehnisse in Bochum.
„Alles wie immer am Samstagabend... Es läuft Carmen Nebel...“, kommentierte der Klub auf X und spielte damit auf die deutsche Fernsehmoderatorin an, die mit der Samstagabend-Show „Willkommen bei Carmen Nebel“ im ZDF zu sehen war. Die letzte Sendung wurde im März 2021 ausgestrahlt.
Bereits in der vierten Minute brachte Tim Oberdorf die Fortuna in Führung. Bochum droht die sechste Niederlage im siebten Ligaspiel.