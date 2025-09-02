2. Liga: Elversberg verpasst Sprung auf Platz eins

SID 14.09.2025 • 15:34 Uhr Gegen Aufsteiger Dynamo Dresden gelingt der SV Elversberg nach einer Vielzahl vergebener Chancen wenigstens noch der späte Ausgleich.

Die SV Elversberg hat am fünften Spieltag der 2. Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. In einem munteren Spiel retteten die Saarländer nach Unkonzentriertheiten aber immerhin noch ein 2:2 (1:2) gegen Dynamo Dresden. Vor dem späten erneuten Ausgleich durch Younes Ebnoutalib (90.+2) hatte der Aufsteiger die Fehler der überlegenen Gastgeber kaltschnäuzig ausgenutzt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Sachsen standen dank einer starken Leistung von Torhüter Tim Schreiber und der Tore von Christoph Daferner (3.) und Jakob Lemmer (39.) lange vor ihrem zweiten Saisonsieg - erneut auswärts. Trotz einer Vielzahl von Chancen war Elversberg zunächst nur der zwischenzeitliche Ausgleich durch Ebnoutalib (9.) gelungen.

Chancen auf beiden Seiten: Elversberg gelingt die Rettung

Nach Fahrlässigkeiten auf beiden Seiten, die zu den frühen Treffern von Daferner und Ebnoutalib führten, ging es bisweilen hin und her. Dabei bewahrte Schreiber seine Mannschaft mehrfach vor einem Rückstand. Dresden blieb durch Daferner gefährlich, ehe Lemmer nach weiteren individuellen Fehlern der Elversberger traf.