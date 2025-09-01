Newsticker
2. Bundesliga>

Düsseldorf-Stürmer geht nach Dänemark

Fortuna-Stürmer geht nach Dänemark

Jona Niemiec verlässt Fortuna Düsseldorf und wechselt nach Dänemark. Dort will der Stürmer mehr Einsatzzeiten bekommen.
Erhofft sich mehr Spielzeit: Jona Niemiec
© IMAGO/pepphoto/SID/Horst Mauelshagen
SID
Angreifer Jona Niemiec verlässt den Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf in Richtung Dänemark. Nach vier gemeinsamen Jahren schließt sich der 23 Jahre alte Offensivspieler Odense BK an. Über die Ablösemodalitäten machte die Fortuna in ihrer Mitteilung am Montag keine Angaben.

„Jona kam schon vor längerer Zeit mit dem Wunsch auf uns zu, sich zu verändern, um mehr Spielzeit zu bekommen. Wir haben nun mit Odense BK eine gute Vereinbarung getroffen“, sagte Düsseldorfs Sportdirektor Christian Weber und ergänzte: „In seiner Zeit bei der Fortuna hat Jona uns und den Fans einige unvergessliche Momente geschenkt.“

Niemiec traf für Düsseldorf achtmal

Niemiec‘ Vertrag bei den Rheinländern lief ursprünglich noch bis Sommer 2026. Der Stürmer war im Sommer 2021 von der TSG Sprockhövel zunächst in die Düsseldorfer U23 gewechselt, ehe er 2023 einen Profivertrag unterschrieb.

Für die Fortuna-Profis kommt Niemiec in 77 Partien auf acht Treffer und zehn Vorlagen.

