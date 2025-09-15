Personal-Beben in Bochum! Nicht nur Hecking freigestellt

SPORT1 15.09.2025 • 14:21 Uhr Der VfL Bochum zieht nach einem enttäuschenden Saisonstart die Reißleine und stellt Trainer Dieter Hecking frei. Auch Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner muss gehen.

Beben beim VfL Bochum: Wie der Ruhrpott-Klub am Montag bekanntgegeben hat, wurden sowohl Cheftrainer Dieter Hecking als auch Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden und freigestellt.

Ab Dienstag wird zunächst der bisherige U19-Coach David Siebers die Leitung der Mannschaft übernehmen, wie der VfL mitteilte.

Die Trennung von Hecking und Dufner ist die Konsequenz eines enttäuschenden Saisonstarts des Bundesliga-Absteigers. Bochum steht nach fünf Spieltagen mit gerade mal drei Punkten auf dem 16. Tabellenplatz.

Bochum gastiert beim krisengeplagten FCN

Der VfL gastiert am Samstag beim Tabellenletzten 1. FC Nürnberg. Der Verein reagiere „auf den sportlich enttäuschenden Saisonstart nach dem vorangegangenen Abstieg in die 2. Bundesliga sowie die ausbleibende Entwicklung der Mannschaft und hat sich nach intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten zu diesem schweren Schritt entschieden“, hieß es in einer Mitteilung am Montag.

Hecking hatte seinen Vertrag erst Anfang Mai bis 2027 verlängert. Dufner hatte sein Amt erst im April übernommen.

