Bochum: Siebers ohne Rücksicht auf Klose

SID 18.09.2025 • 13:53 Uhr Der Interimscoach hat eine Verbindung mit dem Weltmeister von 2014. Diese aber darf am Samstag keine Ablenkung sein.

Daniel Siebers hat mit Miroslav Klose zusammen den Trainerschein gemacht - doch für den Interimscoach des Fußball-Zweitligisten VfL Bochum zählt diese Verbindung vor dem Spiel beim 1. FC Nürnberg nicht. „Ich wünsche ihm alles Gute, persönlich und für seine Karriere - nur am Samstag habe ich etwas dagegen“, sagte der bisherige U19-Trainer Siebers, der nach der Entlassung von Dieter Hecking bis auf Weiteres die Verantwortung in Bochum trägt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Klose, Weltmeister von 2014, steht am Samstag (20.30 Uhr/RTL und Sky) unter großem Druck, eine Niederlage könnte sein Aus beim FCN bedeuten. Siebers lässt sich davon nicht ablenken: „Wir als VfL Bochum beschäftigen uns mit uns, mit unserem Plan. Den müssen wir gnadenlos durchziehen.“ Er spüre vor seinem Debüt „keinen Druck, nur große Vorfreude“.