Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
2. Bundesliga
2. Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TORJÄGER
TEAMS
WEISSE WESTE
2. Bundesliga>

Bochum: Siebers ohne Rücksicht auf Klose

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Siebers ohne Rücksicht auf Klose

Der Interimscoach hat eine Verbindung mit dem Weltmeister von 2014. Diese aber darf am Samstag keine Ablenkung sein.
Tiefer Frust: Bochum will die Wende schaffen
Tiefer Frust: Bochum will die Wende schaffen
© IMAGO/SID/Christian Schroedter
SID
Der Interimscoach hat eine Verbindung mit dem Weltmeister von 2014. Diese aber darf am Samstag keine Ablenkung sein.

Daniel Siebers hat mit Miroslav Klose zusammen den Trainerschein gemacht - doch für den Interimscoach des Fußball-Zweitligisten VfL Bochum zählt diese Verbindung vor dem Spiel beim 1. FC Nürnberg nicht. „Ich wünsche ihm alles Gute, persönlich und für seine Karriere - nur am Samstag habe ich etwas dagegen“, sagte der bisherige U19-Trainer Siebers, der nach der Entlassung von Dieter Hecking bis auf Weiteres die Verantwortung in Bochum trägt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Klose, Weltmeister von 2014, steht am Samstag (20.30 Uhr/RTL und Sky) unter großem Druck, eine Niederlage könnte sein Aus beim FCN bedeuten. Siebers lässt sich davon nicht ablenken: „Wir als VfL Bochum beschäftigen uns mit uns, mit unserem Plan. Den müssen wir gnadenlos durchziehen.“ Er spüre vor seinem Debüt „keinen Druck, nur große Vorfreude“.

Nach fünf Spieltagen hat der VfL erst drei Punkte gesammelt, Nürnberg sogar nur einen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite