2. Liga: Kapitän liefert! Schalke oben dran - Hertha rutscht in die Krise - HSV-Juwel glänzt

Vincent Wuttke 20.09.2025 • 15:09 Uhr Schalke springt dank des Kapitäns in die Zweitliga-Spitzengruppe. Hertha versinkt in der Krise.

Angeführt von Kapitän Kenan Karaman hat sich Schalke 04 in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Beim 2:0 (1:0)-Erfolg beim 1. FC Magdeburg traf der 31-Jährige vor 27.424 Zuschauern in der ausverkauften Avnet Arena mit einem schönen Schlenzer (10.) und per Foulelfmeter (56.) und sorgte damit für den vierten Sieg im sechsten Saisonspiel für die Königsblauen.

Die SV Elversberg hat für mindestens eine Nacht die Tabellenführung übernommen. Das Team von Trainer Vincent Wagner setzte sich am 6. Spieltag in einer unterhaltsamen Partie mit 4:1 (2:1) bei Eintracht Braunschweig durch.

Hertha-Fans pfeifen Mannschaft aus

Aufstiegsaspirant Hertha BSC kommt nicht in Schwung. Eine Woche nach dem klaren Erfolg bei Hannover 96 kassierte die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl beim 0:2 (0:1) gegen den SC Paderborn den nächsten Rückschlag. Mit fünf Punkten aus sechs Spielen hinken die Berliner den eigenen Ansprüchen weiter hinterher.

Die Schalker legten einen Starken Auftritt hin, pressten hoch, spielten mit Zug zum Tor - und wurden durch den präzisen Schlenzer ihres Kapitäns aus 18 Metern früh belohnt.

Nach der Pause ging Ron Schallenberg nach einer Ecke blutend zu Boden, Rayan Ghrieb hatte den Schalker Mittelfeldspieler bei einer Klärungsaktion mit dem Fuß im Gesicht getroffen. Schallenberg wurde behandelt und konnte mit einem Turban weitermachen, Schiedsrichter Felix Bickel entschied nach Ansicht der Bilder auf gefährliches Spiel und Elfmeter. Diesen verwandelte Karaman mittig zu seinem dritten Saisontor.

Auch Elversberg untermauerte seine gute Form. Younes Ebnoutalib erzielte die Führung (12.). Braunschweig berappelte sich schnell und glich nur acht Minuten später durch Erencan Yardimcis Kopfballtreffer aus (20.), ehe Jan Gyamerah per Linksschuss den zweiten Treffer für die abgezockten Saarländer erzielte (34.).

Stange mit Traum-Debüt für Elversberg

Ebnoutalib machte mit seinem dritten Doppelpack in Serie alles klar (79.). Frederik Schmahl stellte den Endstand her (86.). Beide Treffer legte der vom HSV ausgeliehene Otto Stange bei seinem Debüt perfekt auf. In der zweiten Hälfte sah Eintracht-Mittelfeldspieler Robin Heußer vor 20.085 Zuschauern zurecht vom aufmerksamen Schiedsrichter Jarno Wienefeld die Gelb-Rote Karte (63.).

In Berlin gab es nach Abpfiff ein lautes Pfeifkonzert der Fans. In den vergangenen 15 Heimspielen gab es nur zwei Siege. Matchwinner für Paderborn war Doppel-Torschütze Filip Bilbija (38. und 58., Handelfmeter).

Den Strafstoß hatte ausgerechnet der 16 Jahre junge Kennet Eichhorn verursacht.

