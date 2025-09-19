2. Bundesliga: Spitzenreiter! FCK-Neuzugang glänzt mit Dreierpack

SID 19.09.2025 • 20:30 Uhr Sommer-Zugang Ivan Prtajin trifft innerhalb von fünf Tagen fünf mal. Kaiserslautern springt vorübergehend auf Rang eins.

Der 1. FC Kaiserslautern hat dank eines überragenden Auftritts von Stürmer Ivan Prtajin vorerst die Tabellenführung in der 2. Bundesliga übernommen.

Mit einem 4:1 (3:0) gegen Preußen Münster feierte das Team von Trainer Torsten Lieberknecht den dritten überzeugenden Sieg in Folge (mit insgesamt 10:2 Toren) - und sprang damit zumindest vorübergehend auf Platz eins. Mehrere Teams können am Wochenende aber wieder vorbeiziehen.

Prtajin versetzt den Betzenberg in Ekstase

Sommer-Zugang Prtajin traf vor 46.079 Zuschauern auf dem Betzenberg zweimal per Kopf (7./24.) und einmal volley unter die Latte (64.) - er katapultierte sich damit fünf Tage nach seinem Doppelpack in Fürth (3:0) mit seinem fünften Saisontor an die (geteilte) Spitze der Torjägerliste.

„Glückwunsch an mein Team. Alle haben auf einem hohen Level gespielt“, sagte der Kroate bei Sky: „Ich bin super happy, dass ich der Mannschaft etwas geben konnte. Wir müssen so weitermachen, hart arbeiten.“

Dazu bereitete der Kroate, für eine Million Euro von Union Berlin gekommen, auch noch das 2:0 von Naatan Skyttä (17.) vor. Oscar Vilhelmsson traf für Münster (50.).

Münsters Keeper patzt

Im Duell der beiden Gründungsmitglieder der Bundesliga verzichtete Lieberknecht wie schon in Fürth auf Kapitän Marlon Ritter in der Startelf. Prtajin verletzte sich nach seinem ersten Streich beinahe beim Torjubel und einem Sprung über die Bande am Fuß, konnte aber weitermachen. Skyttä scheiterte zunächst am Pfosten (4.), wenig später musste der Finne eine mustergültige Ablage von Prtajin nur noch einköpfen. Beim 3:0 half Münsters Keeper Johannes Schenk mit.