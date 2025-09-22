Düsseldorf: Allofs "überzeugt" von Thioune

SID 22.09.2025 • 05:32 Uhr Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs äußert sich zur Zukunft des Trainers. Der zuletzt zarte Aufwärtstrend der Fortuna ist nach dem 0:3 gegen Darmstadt wie weggewischt.

Fortuna Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs versteckte sich nicht hinter abgedroschenen Worthülsen. „Natürlich“ setzten die für den Profifußball typischen Mechanismen nun ein, sagte der 68-Jährige nach dem ernüchternden 0:3 (0:0) gegen Darmstadt 98 bei Sky. Doch dass diese nun auch bei Trainer Daniel Thioune greifen? „Nein, das sehe ich nicht so.“

Allofs ist „überzeugt, dass Daniel Thioune der richtige Trainer für die Fortuna ist, aber wir gemeinsam eine schwierige Zeit durchmachen“. Der Umkehrschluss, wonach die schlechten Leistungen „zu 100 Prozent in Richtung Trainer“ verlagert werden, „das ist mir oft zu einfach“.

Allofs erwartet eine „unruhige“ Woche

Nur sieben Punkte aus sechs Spielen, zu Hause noch torlos und nur Tabellenplatz 13: Der zarte Aufwärtstrend der Fortuna mit zuletzt drei Spielen ohne Niederlage ist nach der bitteren Pleite wie weggewischt, das Ziel Aufstieg scheint in weiter Ferne. „Wir haben viele neue Gesichter, wir müssen zusammenwachsen, aber irgendwann ist die Zeit halt auch mal ‚rum in dieser Findungsphase“, sagte der noch beste Fortune, Torhüter Florian Kastenmeier: „Wir können nicht Woche für Woche so ein Gesicht zeigen.“