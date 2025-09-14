Düsseldorf feiert zweiten Saisonsieg

SID 14.09.2025 • 15:27 Uhr Die Fortuna dreht die Partie innerhalb von acht Minuten und fährt die nächsten Zähler ein.

Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Aufwärtstrend fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune setzte sich am Sonntag dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit bei Preußen Münster mit 2:1 (0:1) durch und feierte den zweiten Saisonsieg.

Cedric Itten (64.) und Florent Muslija (72., Handelfmeter) drehten die Partie innerhalb von acht Minuten zu Gunsten der Düsseldorfer, die mit einem Erfolg beim SC Paderborn (2:1) und einem torlosen Unentschieden gegen den Karlsruher SC zuletzt die ersten Zähler verbucht hatten.

Siegesserie gestoppt: Münster verliert trotz Führung

Durch den Sieg hat die Fortuna nun sieben Punkte auf dem Konto, ebenso wie Münster, das trotz des Treffers von Simon Scherder (19.) nach zwei Siegen in Folge einen Dämpfer kassierte. Dennoch bleibt Münster auf Rang neun weiterhin vor den Fortunen auf Platz elf.

In Münster machten zu Beginn vor allem die Gastgeber ordentlich Druck und zeigten deutlich mehr Zug zum Tor. Immer wieder drängte Preußen die Gäste bis in den eigenen Strafraum zurück. Nach einer Ecke kam Luca Bolay zum Abschluss, traf den Ball aber nicht richtig. Scherder lenkte den Schuss aus kurzer Distanz zur verdienten Führung ins Tor.

