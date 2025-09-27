Elversberg bleibt oben: Stange trifft spät

SID 27.09.2025 • 15:04 Uhr Die SV Elversberg fährt den nächsten Sieg ein. Die Saarländer gewinnen gegen Kiel durch einen Foulelfmeter spät und glücklich.

Die SV Elversberg bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga Tabellenführer Darmstadt 98 auf den Fersen. Das Team von Trainer Vincent Wagner gewann nach einem Last-Minute-Tor gegen Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel glücklich mit 1:0 (0:0). Die SVE bleibt nach dem fünften Saisonsieg Zweiter.

{ "placeholderType": "MREC" }

Umjubelter Held des Tages war der erst 18 Jahre alte Otto Stange: Er verwandelte in der Nachspielzeit (90.+5) einen Foulelfmeter zum Sieg für die SVE. Kiel musste nach zuletzt zwei Saisonsiegen einen Dämpfer hinnehmen.