Elversberg springt an die Spitze

Die SV Elversberg hat für mindestens eine Nacht die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Das Team von Trainer Vincent Wagner setzte sich am 6. Spieltag in einer unterhaltsamen Partie mit 4:1 (2:1) bei Eintracht Braunschweig durch.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Younes Ebnoutalib in Führung (12.). Braunschweig berappelte sich schnell und glich nur acht Minuten später durch Erencan Yardimcis Kopfballtreffer aus (20.), ehe Jan Gyamerah per Linksschuss den zweiten Treffer für die abgezockten Saarländer erzielte (34.). Ebnoutalib machte mit seinem dritten Doppelpack in Serie alles klar (79.). Frederik Schmahl stellte den Endstand her (86.). In der zweiten Hälfte sah Eintracht-Mittelfeldspieler Robin Heußer vor 20.085 Zuschauern zurecht vom aufmerksamen Schiedsrichter Jarno Wienefeld die Gelb-Rote Karte (63.).

Von Beginn an ging es an der Hamburger Straße zur Sache. Elversberg versuchte es mit spielerischen Lösungen, Braunschweig setzte auf seine Wucht und den Speedvorteil des quirligen Christian Joe Conteh auf der linken Außenbahn. So erarbeiteten sich die Gastgeber Vorteile, das zweite Elversberger Tor veränderte dann aber das Momentum.