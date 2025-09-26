Erbe von Kroos und Alaba? Bayern-Leihgabe brilliert

Luca Utz 26.09.2025 • 09:36 Uhr Bayern-Juwel Noel Aséko Nkili mischt die 2. Bundesliga auf. Wird er ein Erbe von Toni Kroos und David Alaba?

David Alaba oder Toni Kroos zeigten den Weg auf. Sie ließen sich vom FC Bayern für Spielpraxis verleihen, kamen zurück nach München und wurden zu Stars. Nun könnte Noel Aséko Nkili ihr Erbe antreten. Er ist vorübergehend aus der bayrischen Landeshauptstadt zu Hannover 96 gewechselt und arbeitet dort an seinem Durchbruch.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit seinen 19 Jahren hat sich der zentrale Mittelfeldspieler bereits in der 2. Liga festgespielt und verzückt.

Unter Trainer Christian Titz erkämpfte sich das Bayern-Juwel nicht nur in kürzester Zeit einen Stammplatz, sondern entwickelte sich binnen weniger Wochen zu einer festen Größe im Team.

Aséko bereits zweimal mit Matchwinner-Toren

Der Youngster hat einen großen Anteil daran, dass die Hannoveraner stark in die Saison gestartet sind. Aktuell belegt der Klub den dritten Tabellenplatz. Als defensiver Mittelfeldspieler überzeugt der Rechtsfuß nicht nur mit Übersicht und Zweikampfstärke, sondern überrascht auch mit seiner Torgefahr.

{ "placeholderType": "MREC" }

Beim enttäuschenden Remis seiner Mannschaft am vergangenen Wochenende gegen Aufsteiger Dynamo Dresden erzielte Aséko Nkili den Ausgleich zum 2:2-Endstand und rettete einen Punkt. Damit traf er in seinem sechsten Auftritt in der zweiten Liga bereits zum zweiten Mal.

Besonders bedeutsam war sein erstes Tor im Hannover-Trikot. Gleich beim Ligaauftakt kam der 19-Jährige nach der Halbzeitpause ins Spiel, erzielte seinen Premierentreffer im Profibereich und avancierte beim 1:0-Sieg gegen Kaiserslautern direkt zum Matchwinner.

Damit setzte er auch einen besonderen Auftrag von Christian Titz um: „Du entscheidest das Spiel“, hatte der Coach gesagt . „Gesagt, getan“, strahlte der gebürtige Berliner Aséko Nkili hinterher.

Seitdem stand der Mann, der 2022 aus der Jugend von Hertha BSC nach München kam, in jeder Partie von Beginn an auf dem Platz. Dabei überzeugte er nicht nur mit seiner Robustheit in Zweikämpfen, sondern auch mit seiner Arbeitermentalität.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die rasante Entwicklung ist bemerkenswert. Denn: Noch vor wenigen Monaten spielte der Youngster ausschließlich in der Regionalliga und U19-Bundesliga.

Top-Debüt bei Deutschlands U21

Seine starken Leistungen für Hannover blieben auch beim DFB nicht unbemerkt. Am 9. September feierte das Mittelfeld-Juwel auch für die deutsche U21-Nationalmannschaft sein Pflichtspieldebüt. Bei seiner Premiere in der EM-Qualifikation gegen Lettland glänzte der defensive Mittelfeldspieler mit zwei Vorlagen.

Bundestrainer Antonio Di Salvo war begeistert: „Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht, war super präsent und richtig giftig. Er hat viele Bälle im Gegenpressing zurückerobert, war total schnell, wach und hat das Spiel nach vorn immer wieder forciert.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Formexplosion des 19-Jährigen dürfte auch an der Säbener Straße mit Freude beobachtet werden. Aséko Nkilis Arbeitspapier beim FC Bayern läuft noch bis 2028, nachdem er seinen Vertrag im Februar 2025 vorzeitig verlängert hat.

Hannover mit Kaufoption - Bayern besitzt Rückkaufoption

Hannover verfügt zwar über eine Kaufoption in Höhe von einer Million Euro, die Münchner haben sich jedoch laut übereinstimmenden Medienberichten eine Rückkaufoption gesichert. Diese soll laut Bild-Informationen im niedrigen einstelligen Millionenbereich liegen.

Sollte Aséko seine Entwicklung auf diesem Niveau fortsetzen können, kommen die Bayern wohl nicht drumherum, den 19-Jährigen im kommenden Sommer zurückzuholen.

{ "placeholderType": "MREC" }