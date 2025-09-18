Erneuter Rückschlag für Bayern-Leihgabe

SPORT1 18.09.2025 • 16:53 Uhr Rückschlag für Tarek Buchmann. Der Bayern-Profi, der derzeit an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen ist, fällt erneut länger aus.

Bittere Nachrichten vom 1. FC Nürnberg. Tarek Buchmann fällt für längere Zeit aus. Nach seinem Leihwechsel vom FC Bayern hatte der 20 Jahre alte Innenverteidiger bereits vier Wochen warten müssen, ehe er Anfang September erstmalig für den Club zum Einsatz kam.

Am 5. September debütierte er in der U23 in der Regionalliga Bayern und wurde bei der 1:3-Pleite gegen die DJK Vilzing nach 62 Minuten ausgewechselt.

Seitdem stand der Verteidiger nicht mehr auf dem Feld. Während es zunächst hieß, Buchmann habe Probleme an der Fußsohle, besteht nun Gewissheit, dass die Leihgabe des Rekordmeisters nicht so schnell auf den Platz zurückkehren wird.

Buchmann fällt erneut verletzt aus

„Tarek ist leider jetzt verletzt für mehrere Wochen“, sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou im Podcast „Ka Depp“. Genaue Hintergründe über die Art der Verletzung oder die genaue Ausfalldauer wurden nicht bekannt gegeben.

Es ist das nächste Kapitel in der Verletzungshistorie des Youngsters. Vor seinem Wechsel zu den Franken kam der Rechtsfuß in zwei Jahren auf nur fünf Einsätze in der Regionalliga. Immer wieder hatten ihn Verletzungen zurückgeworfen.

Die FCN-Verantwortlichen hatten im Zuge der Verpflichtung gehofft, Buchmanns Talent durch regelmäßige Spielpraxis entfalten und ausschöpfen zu können.

Bayern-Verantwortliche schätzen Buchmann

„Wenn wir die Möglichkeit bekommen, ihn aufzubauen und ins Spielen zu bringen, hat er einfach echt große Qualitäten“, sagte Chatzialexiou, der zudem erklärte, dass Buchmann beim FC Bayern große Wertschätzung entgegengebracht werde.

„Wenn ein Spieler für Bayern München im Kader eine Relevanz haben kann, dann glaube ich, sollten wir nicht so ignorant sein und solch eine Leihe ausschlagen.“

