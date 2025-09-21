Holstein Kiel fügt Karlsruhe erste Niederlage zu

SID 21.09.2025 • 15:26 Uhr Die Störche aus Kiel feiern den zweiten Dreier in Serie und pirschen sich ans obere Tabellendrittel heran. Der KSC stürzt von Rang zwei.

Holstein Kiel kommt in der 2. Liga immer besser in Fahrt. Die Störche besiegten den Karlsruher SC mit 3:0 (2:0) und feierten den zweiten Dreier hintereinander. Der KSC kassierte am sechsten Spieltag hingegen die erste Saisonniederlage.

Adrian Kapralik (25.), David Zec (36.) und der eingewechselte Phil Harres (71.) trafen für die Norddeutschen und sorgten so für die ersten Punkte im heimischen Holstein-Stadion in dieser Saison. Mit neun Zählern hat die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp den Kontakt zum oberen Tabellendrittel wieder hergestellt, Karlsruhe bleibt bei elf Punkten und verlor Platz zwei.

Kiel feiert ersten Heimsieg

Kiel begann stark, hatte das Glück zunächst aber nicht auf seiner Seite. Erst scheiterte Kapralik mit einem Foulelfmeter an KSC-Keeper Hans Christian Bernat (12.), dann wurde dem Mittelfeldspieler ein vermeintlicher Treffer wegen eines Offensivfouls nicht anerkannt (19.).

Auch in der Folge blieb der Absteiger am Drücker - und belohnte sich schließlich. Einen starken Pass von Alexander Bernhardsson veredelte Kapralik mit einem strammen Rechtsschuss ins kurze Eck. Nur elf Minuten später erhöhte Zec per Kopf. Harres sorgte nach erneuter Vorarbeit von Bernhardsson für die Vorentscheidung.

